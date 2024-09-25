人民网北京9月25日电 （记者罗知之）近日，“做好金融五篇大文章 支持乡村全面振兴”主题研讨会暨中国银行业协会农村中小银行工作委员会换届会议在北京召开。

中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜指出，农村中小银行始终坚守支农支小市场定位，立足县域开展特色化经营，全力服务农业强国、金融强国建设，取得了一定的成绩。一是坚守支农支小市场定位，农村中小银行整体保持平稳发展。二是坚持守正创新，奋力做好金融“五篇大文章”。三是突出服务重点，为乡村全面振兴提供有力金融支撑。他要求，农村中小银行夯实服务基础，以金融高质量发展助力实体经济高质量发展。一是要坚持党中央对金融工作的全面领导。二是要全力服务重大战略、重点领域和薄弱环节。三是要打造高素质专业化人才队伍。发挥科技赋能作用。四是要坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。他强调，协会农银委员会要发挥行业平台作用，凝聚发展合力，做好政策传导与诉求反馈，加强重点领域业务培训和优秀经验报道宣传。

国家金融监管总局普惠金融司一级巡视员张启军表示，近年来，金融监管总局积极指导银行业金融机构学习运用“千万工程”蕴含的发展理念与工作方法和推进机制。从农民群众反映的实际问题出发，为全面推进乡村振兴提供高质量的金融服务。一是全国普惠型涉农贷款实现量增价降。二是“三农”信贷产品适配性不断增强。三是涉农金融发展环境不断优化。四是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持脱贫人口发展生产。他强调，总局今年印发的《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》和《关于做好2024年普惠信贷工作的通知》为农村中小银行指出了方向和要求。农村中小银行要立足支农支小市场定位，坚持本土化、特色化经营，为城乡融合发展和全面推进乡村振兴贡献的力量。重点做好以下几方面：一是全力保障粮食和重要农产品稳定供给。二是推动新型城镇化建设和城乡融合发展。三是优化完善乡村振兴金融服务体制机制。四是提升持续提升农村金融服务水平。五是不断加强农村金融领域风险防范。

国家金融监管总局农村银行司副司长王瑾指出，农村中小银行始终是普惠金融和服务乡村振兴的主力军和排头兵。70%的法人机构和网点都分布在县域，是农村金融体系的重要组成部分，也是党和国家联系广大农民最主要的金融载体。目前，大多数农村中小银行都守住了支农支小的定位和本色，深耕县域市场，不断提升服务农村经济发展的质效。但随着农业现代化、新型工业化和城镇化的加快推进，乡村振兴战略的深入实施，“三农”融资需求发生新变化。农村金融市场竞争加剧、息差收窄，以及农村中小银行在公司治理、风险管控、经营管理、人才和科技等方面的短板，对机构可持续发展将形成较大挑战。面对挑战，她提出4点要求，一是要牢固坚守支农支小市场定位。二是要突出乡村振兴服务特色。三是要完善经营机制和管理体系。四是要以改革为牵引提升服务能力。

(责编：罗知之、吕骞)

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