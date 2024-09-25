人民网北京9月25日电 （记者杜燕飞）“资本市场对金融稳定和经济发展无疑都具有重要作用。金融监管总局一直高度重视资本市场，积极引导银行、保险和资管机构维护资本市场稳定。”金融监管总局局长李云泽24日在国新办举行的新闻发布会上表示，保险资金规模大、期限长、来源稳定，天然地具有耐心资本的属性，必将成为支持资本市场健康持续发展的价值投资者。

此前，经国务院同意，金融监管总局推动中国人寿、新华人寿开展试点，共同发起设立私募证券投资基金，募集保险资金投资资本市场。该基金注册资本500亿元，已正式开始投资运作，目前进展顺利。

近期国务院发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）明确，发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本，推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。

业内人士表示，保险资金规模大、期限长、来源稳定，天然具有耐心资本的属性，必将成为支持资本市场健康持续发展重要的价值投资者。同时，保险资金的长久期特征也可以有效填补科技创新企业发展初期的融资短板，陪伴科创类企业成长，加快培育壮大新质生产力。这不仅符合国家发展需求，也为保险行业提供了更广阔的发展空间。

记者梳理，当前，金融监管部门已经出台多项政策，引导保险资金长期投资，支持科技创新和产业升级，包括调整偿付能力监管标准，允许保险资金投资由非保险类金融机构实际投资的股权投资基金等等，破除投资科创企业的相关限制。

“中长期资金投资运作专业化程度高，稳定性强，对于克服市场短期波动，发挥资本市场‘稳定器’‘压舱石’作用有着非常重要的意义。”证监会主席吴清在上述国新办新闻发布会上表示，当前，资本市场中长期资金总量不足、结构不优、引领作用发挥不够充分等问题依然比较突出，“长钱长投”的制度环境还没有完全形成。

李云泽表示，下一步，金融监管总局将继续支持资本市场持续稳健发展。扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，进一步加大对资本市场的投资力度。督促指导保险公司优化考核机制，鼓励引导保险资金开展长期权益投资。鼓励理财公司、信托公司加强权益投资能力建设，发行更多长期限权益产品，积极参与资本市场，多渠道培育壮大耐心资本。

“要完善‘长钱长投’的制度环境。重点是提高对中长期资金权益投资的监管包容性，全面落实三年以上长周期考核。打通影响保险资金长期投资的制度障碍，促进保险机构做坚定的价值投资者，为资本市场提供稳定的长期投资。”吴清说.

业内人士表示，保险资金进一步加大对资本市场投资力度，意味着保险资金在资本市场的参与度将提高，能够增加保险资金的投资选择，还可以提高保险资金的资产配置效率，助力实体经济稳步增长。

(责编：王震、吕骞)

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