人民网北京9月25日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，九省（区）推进不动产登记“跨省通办”助力优化营商环境工作交流会在广东省广州市举行。会上，辽宁、吉林、黑龙江、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南九省（区）自然资源主管部门签订不动产登记“跨省通办”合作框架协议。

根据协议，九省（区）将聚焦不动产登记领域企业和群众高频事项（首批五大类13项业务），建立以“全程网办”为主、线下帮办为辅的不动产登记“跨省通办”服务机制，充分运用互联网、区块链、大数据等技术手段，集成应用网上“一窗办事”平台，推动基本实现高频不动产登记业务“跨省通办”。

同时，九省（区）将在建立健全工作机制、强化信息互通共享、优化升级网办系统、完善工作职责分工、加强数据安全防护等方面开展交流合作。在九省（区）范围内，国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记、变更登记、抵押登记、预告登记、不动产登记信息查询五大类13项业务被纳入首批“跨省通办”事项，后续逐步覆盖国有土地上房屋全部登记业务。

据悉，下一步，九省（区）将以此次交流合作为契机，相互借鉴先进经验做法，积极推进不动产登记“跨省通办”改革探索和创新实践，推动更多高频事项实现“跨省通办”，提升跨区域政务服务水平，促进区域协同发展。同时，进一步加强区域交流协作，形成示范带动效应，为国家层面实现重点区域“跨省通办”全覆盖提供经验，助力营商环境优化和经济社会高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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