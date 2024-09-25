人民网北京9月25日电 （记者王仁宏）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，生态环境部部长黄润秋就我国生态环境保护工作的相关成效进行介绍。

黄润秋表示，近年来，生态环境部坚持以高水平保护推动高质量发展，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，统筹发展和保护成效不断提升。

持续深入打好污染防治攻坚战，生态环境的“含金量”显著提升。坚持精准、科学、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境质量明显改善，人民群众对生态环境的满意度从2017年的不足80%提升到了2023年的91%以上。2023年全国重点城市PM2.5的平均浓度为30微克/立方米，比十年前下降了54%，重污染天数下降了83%，优良天比例也连续4年达到了86%以上。2023年全国地表水体优良水质断面比例达到89.4%，比十年前提高25.3个百分点。长江干流连续4年、黄河干流连续2年稳定达到Ⅱ类水质。近岸海域水质优良比例达到85%，创造了历史新高。全国森林覆盖率去年达到了24.02%，本世纪以来全球新增绿化面积约1/4来自中国，先后命名了572个生态文明建设示范区和240个“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，城乡生态环境更加宜居。

着力推动减污降碳协同增效，发展的“含绿量”明显增加。一方面，生态环境部持续推动产业结构优化调整，累计淘汰落后煤炭产能10亿吨、钢铁产能3亿吨、水泥产能4亿吨；95%以上煤电机组和45%以上的粗钢产能完成超低排放改造，建成全球规模最大的清洁电力体系和清洁钢铁生产体系。另一方面，加快推进能源清洁高效利用，煤炭消费占一次能源消费的比重从十年前的67.4%下降到去年的55.3%；燃煤锅炉从近50万台减少到不足10万台；完成了北方地区3900万户的清洁取暖和散煤治理改造。同时，在交通运输绿色转型方面，十年来累计淘汰高排放车辆超过4000万辆，新能源公交车占比由十年前的不到20%提高到去年的80%以上，大宗货物清洁运输水平也在持续提升。

坚决守牢美丽中国建设安全底线，高质量发展的生态根基更加稳固。我国陆域生态保护红线面积占比超过30%，以国家公园为主体的自然保护地体系基本建立，90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点野生动植物种群得到有效妥善保护，生物多样性持续恢复，实现固体废物“零进口”，各类突发环境事件也得到了妥善处置。另外，2017年以来全国累计完成18.5万个行政村环境整治，2.4万个乡镇及以上饮用水水源地划定了保护区，核与辐射安全态势持续保持平稳，核安全防线进一步筑牢。

全面推进生态文明体制改革，绿色低碳高质量发展制度体系不断改善。党中央建立实施了中央生态环境保护督察等一系列重大制度，绿水青山就是金山银山和生态优先、绿色发展的理念更加深入人心。生态环境部加快构建现代环境治理体系，基本建立了全域覆盖的生态环境分区管控体系，实现了固定污染源排污许可全覆盖，实施京津冀环境综合治理国家重大科技专项，推动监测数智化转型，建成全球规模最大的碳排放权交易市场，生态环境治理能力明显提升。中国展现出负责任大国的担当，作出了碳达峰碳中和的庄严承诺，推动达成“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，成为全球环境治理和可持续发展的重要参与者、贡献者和引领者。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经