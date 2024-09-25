人民网北京9月25日电 （记者王仁宏）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。会上，生态环境部部长黄润秋以“外美、内丽、气质佳”形象的形容美丽中国建设的三层含义。

“外美”即生态环境美。黄润秋谈到，天蓝、地绿、水清，城乡人居环境优美是美丽中国最重要、最显著，最根本的标志；“内丽”是发展的高质量，这是美丽中国的内在要求，即绿色低碳的生产生活方式广泛形成，新质生产力、绿色生产力成为发展的主引擎；“气质佳”是制度机制优，这是美丽中国的关键支撑，代表着生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现。

黄润秋表示，当前和今后十年是全面推进美丽中国建设的关键时期，生态环境部将切实担起牵头部门的责任，持续推动美丽中国建设工作，可概括为“四个一”。

第一个“1”，是构建一套“1+1+N”的实施体系，包括党中央、国务院已出台的关于全面推进美丽中国建设的意见和即将出台的建设美丽中国先行区的实施意见，“N”则是美丽城市、美丽乡村以及绿色金融、绿色交通、科技支撑等24项分领域行动方案。“在各相关部门的大力支持下，这些文件正陆续出台。”

第二个“1”是推出一批标志性改革成果，出台加强生态环境分区管控的意见，深化省以下生态环境机构监测监察执法制度改革，稳步扩大全国碳市场行业覆盖范围，研究制定生态环境保护督察工作条例等。

第三个“1”是培育一系列实践示范样板。生态环境部已先后推出56个美丽河湖、20个美丽海湾优秀案例，持续实施无废城市、低碳城市创新试点，探索生态产品价值实现的有效路径。

最后一个“1”即实施一揽子支撑保障措施。构建美丽中国建设成效考核评价体系，打好法治、市场、科技、政策“组合拳”。

黄润秋表示，下一步，生态环境部将锚定美丽中国目标，分阶段、分步骤、有计划系统推进美丽中国建设，实现“十四五”深入攻坚、“十五五”巩固拓展、“十六五”整体提升。同时，将开展美丽中国建设全民行动，大力弘扬生态文化，引导践行绿色低碳生活方式，汇聚起美丽中国建设的磅礴力量，共同谱写各美其美、美美与共的美丽中国新篇章。

(责编：王仁宏、吕骞)

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