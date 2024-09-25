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两部门再次预拨3.1亿元中央自然灾害救灾资金

2024年09月25日12:01 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者王震）据财政部网站消息，针对台风“摩羯”、“贝碧嘉”、“普拉桑”及其残余环流造成的暴雨洪涝灾害，9月23日，财政部、应急管理部再次预拨3.1亿元中央自然灾害救灾资金，重点支持浙江、江苏、安徽、广西、海南等省（区、市）做好防汛防台风、抢险救灾等工作，主要用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等，防止次生灾害发生，最大程度减轻灾害影响，切实保障人民群众生命财产安全。

财政部要求各省级财政部门及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，全力支持做好防汛防台风应急抢险救灾工作。

(责编：王震、吕骞)
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