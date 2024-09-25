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一箭五星 力箭一号遥四运载火箭发射圆满成功

2024年09月25日12:17 | 来源：人民网
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力箭一号遥四运载火箭发射圆满成功。酒泉卫星发射中心供图

力箭一号遥四运载火箭发射圆满成功。酒泉卫星发射中心供图

人民网北京9月25日电 （记者赵竹青）9月25日7时33分，力箭一号遥四商业运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空，将搭载的中科卫星01星、02星，吉林一号SAR01A星，云遥一号21星、22星等5颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

该批卫星主要用于国土普查、气象观测等领域。其中，中科卫星01、02星具备优于1米分辨率对地遥感成像的能力，主要用于全天时、全天候高分辨率对地微波遥感成像，验证平板式SAR卫星、可展开式柱状反射面SAR天线等新技术；吉林一号SAR01A星是一颗X频段微波遥感载荷卫星，主要任务是获取对地观测微波遥感影像，可实现亚米级分辨率连续条带成像；云遥一号21、22星可通过对全球导航卫星系统掩星数据反演可得到大气层温、湿、压以及电离层电子密度。

此次任务是力箭一号运载火箭的第4次飞行，也是首次成功进行晨昏轨道发射。截至目前，力箭一号运载火箭共将42颗卫星精准送入预定轨道，入轨载荷总质量超4吨。

(责编：赵竹青、吕骞)
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