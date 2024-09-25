“现在生活越来越好了，经常有志愿者为我们表演节目、理发、测血压，村里建起了孝善大食堂，乡亲们过来吃吃饭、拉拉家常，我们老年人的生活越来越幸福了。”9月24日，虞城县杜集镇南街村76岁的陈允进老人端着一碗热气腾腾的馄饨，脸上笑开了花儿。

“以孝治家大食堂”作为推动虞城县基层治理现代化的重要抓手，积极构建覆盖城乡、多元参与、共建共享的老年助餐服务。孝善大食堂每月为辖区老人免费供餐3至5次，开餐形式和频次也结合各村实际进行，集中供餐不仅解决了农村留守老人的吃饭问题，而且也延伸了更为丰富的服务内容。

虞城县在“孝善食堂”的基础上，开创“孝善食堂＋”模式，将健康义诊、公益电影、爱心理发、文艺演出等常规活动与“孝善大食堂”结合，开餐间隙，志愿者或为老人测量血压血糖，关注老人身体健康；或开展文艺演出、播放公益电影，丰富老人的精神生活；或帮助老人理发、整理个人卫生。这里不仅是老人相互聊天、交流情感的平台，也成为了老人就餐、文化娱乐、开展志愿服务的综合阵地。

“我们把村里有爱心、有热情、有能力的群众组织起来，组成志愿服务队，设置了采买、帮厨、送餐等不同岗位，做好志愿服务，作为土生土长的虞城人，能够为咱的孝善大食堂出一份力，让村里的老一辈过上更好生活，是我们的荣幸，更是我们的责任。”杜集镇南街村村支部书记陈可可说。

敬老孝老引领文明新风，在推进基层治理现代化的过程中，虞城县充分发挥留守妇女的“扁担”作用，鼓励大家参与到志愿服务活动中去，持续推进志愿者上门服务活动，形成了邻里互助、团结向善的良好风气。目前，孝老爱亲的文明风尚在虞城大地蔚然成风。

虞城县将以孝善大食堂建设为契机，积极探索乡风文明与基层治理相结合的新形式、新路径，让感恩向善、孝亲敬老成为党员干部群众的新风尚、新实践，助推虞城县域社会治理现代化，让幸福落地生花。（通讯员 刘春梅）

(责编：董童、李源)

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