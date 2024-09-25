人民网北京9月25日电 （记者赵竹青）第十五届中国国际航空航天博览会（简称中国航展）将于11月12日-17日在广东省珠海市举行。记者从中国航天科技集团获悉，嫦娥六号探测器、鹊桥二号卫星、长征八号甲运载火箭、长征十二号系列运载火箭等重磅展品将首次展出。

中国航天科技集团新闻发言人郝长峰表示，此次将携近200项高新科技成果参展，新展品比例达75%。重点展示商业航天、低空经济等领域的发展战略和最新成果，包括长征六号丙、长征八号甲、长征十二号系列运载火箭和商业火箭发动机、东方红四号E卫星平台、商业卫星运管系统，以及低空空域一体化解决方案、无人运输机、无人机智能无人值守平台等。

(责编：赵竹青、吕骞)

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