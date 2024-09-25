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 西门子亮相第24届中国国际工业博览会

2024年09月25日13:33 | 来源：中国青年网
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原标题：签署合作协议、发布多款产品与解决方案 西门子亮相第24届中国国际工业博览会

　　以“数实融合，引领可持续的工业未来”为主题，西门子亮相第24届中国国际工业博览会，现场发布12款软、硬结合的产品与解决方案，并携手生态合作伙伴，带来覆盖各种工业应用场景的解决方案。

　　西门子自动化、数字化产品家族组成的“钻耀之心”展台，全景展示了覆盖工业现场层、设备层、操作层、管理层及云端层的完整架构，能够帮助企业打破IT与OT之间的壁垒，以数据赋能实现模块化、灵活、安全和可持续的生产。

　　第24届中国国际工业博览会现场

　　展会现场，西门子发布了SIMATIC S7-1200 G2、PCS 7 V10.0、DCMA V4.0 驱动预测性维护系统等12款软、硬结合的产品与解决方案，进一步扩充产品家族。此外，西门子还携手生态合作伙伴，带来了从经济型到高端型、从基础应用到前沿技术，覆盖各种工业应用场景的解决方案，帮助不同规模和发展阶段的企业释放数字化价值。

　　本届工博会，西门子Xcelerator生态合作伙伴之一钉钉（中国）信息技术有限公司与西门子联合发布最新的共创成果：面向装备制造型企业的西门子集成供应链计划管理平台供需智控。

　　这一基于云的轻量化软件平台，覆盖了从产品设计、销售、生产计划、采购及生产执行的全流程供应链管理。通过智慧计划、启发式物资需求计划（MRP）、订单预齐套智慧分配等核心功能，帮助企业实现缩短产品交付周期，提升产能，降低库存成本。助力企业面对不确定的市场波动时，仍能保持“健康”的供应链状态，敏捷响应市场的波动。

　　展会期间，西门子进一步拓展合作生态，与近30家中国企业签署合作协议，推进食品饮料、制药、化工、机械制造等行业的数字化转型。

　　西门子与洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司签署战略合作协议，结合双方在各自领域的优势条件，在节能减碳、智能制造及工业数字化等领域开展合作，建立长期合作关系。此外，西门子还与朴烯晶新能源材料（上海）有限公司达成战略合作，在高端聚烯烃材料行业智能化工厂建设方面深入合作。

　　在AI应用方面，西门子与魁伯恩机械（重庆）有限公司深化战略合作，探索工业AI在矿石破碎机上的应用，共同打造智能矿山项目。为助力广大中小企业绿色出海，西门子还与海智在线网络科技有限公司、上海黑湖科技有限公司、深圳城市产业发展集团携手，将在绿色供应链建设、可持续发展等领域开展深入合作。

　　据了解，作为此次工博会期间西门子的重要活动之一，2024西门子工业论坛将于9月25日举行。通过展台直播、行业专家论道等形式，将精彩延伸至工博会现场之外。

(责编：曹淼、李源)
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