人民网北京9月25日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华在会上表示，国家发展改革委会同各地区、各有关部门，出台实施了一系列含金量高、惠及面广的政策措施，推动消费品以旧换新不断取得新进展新成效。近期的工作进展可以概括为“三个加速”。

第一，政策体系和工作机制加速构建。国家层面，国家发展改革委牵头建立21个部门和单位组成的“两新”部际联席会议制度，定期研究会商，及时协调解决工作推进中的堵点卡点问题。完善政策标准体系，在7月份加力支持两新的若干措施出台后，有关部门又陆续制定印发了汽车、家电、电动自行车、家装厨卫等4个领域配套细则。此外，支持消费品以旧换新将要制定修订的115项国家标准已经全部完成立项，其中30项已正式对外发布。地方层面，全国31个省、自治区、直辖市以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团，已经全部出台加力支持消费品以旧换新的工作方案，并印发了配套实施细则，明确了相关领域以旧换新的工作目标、操作流程和责任分工。

第二，“真金白银”补贴优惠加速落地。国家发展改革委会同财政部，综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，向地方下达1500亿元超长期特别国债资金，支持各地因地制宜实施消费品以旧换新，同时大幅提升重点领域补贴标准，让更多“真金白银”直达消费者。比如，汽车领域，对符合条件的汽车报废更新，购买新能源乘用车可以补贴2万元、购买燃油乘用车可以补贴1.5万元。报废更新补贴资金的审核发放工作加快推进，截至9月24日，全国汽车以旧换新平台累计审核通过的补贴申请，对应的国债资金支出规模已经接近110亿元。此外，重庆、北京、天津、上海、江苏等24个地区还出台了支持汽车置换更新的政策措施（也就是卖旧买新），置换更新最多可享受1.8万元的补贴。家电领域，全国家电以旧换新信息平台建成并稳定运行，各地区加力支持家电以旧换新工作全面启动，主要的电商平台也积极参与补贴活动。个人消费者购买符合条件的冰箱、洗衣机、电视、空调等8类家电产品，可以获得销售价格的15%到20%的补贴优惠。一些商品如果叠加平台或是生产企业的补贴让利，优惠幅度更大，消费者享受到了真正的实惠。

第三，地方的探索实践加速推进。各地结合实际，充分发挥自主权和创造力，在落实好国家统一政策的基础上，适当扩大支持范围，创新支持方式，优化服务保障，加强宣传引导，形成了一批典型经验做法。在扩大补贴范围方面，广东、上海、湖北等20个地区，在国家明确补贴标准的8类家电产品基础上，将烘干机、扫地机、洗碗机、智能马桶、厨房小家电等纳入补贴范围，满足消费者更加多元的更新换新需求。在优化补贴方式方面，北京、重庆、江苏等23个地区，采取立减模式发放家电补贴，方便消费者即时享受优惠，流程简单方便，而且可以逆向追溯。在提升居民生活品质方面，浙江、四川、甘肃等26个地区，加力推进家装厨卫换新，同时创新方式支持居家适老化改造。比如，9月18日，浙江已向符合条件的老年人家庭，发放了第一笔适老化改造补贴资金。在完善服务保障方面，各地进一步加强产品质量和价格监管，保障消费者权益，增强消费者的体验感和获得感。比如，北京以近2个月销售均价为基准，设置参与以旧换新商品备案价格的浮动上限，防止出现“先涨价后补贴”的情况。在加强宣传引导方面，各地积极采取新闻发布会、宣传海报、短视频等多种方式解读政策文件，并组织开展品牌促销、供需对接等活动，让优惠政策深入人心。

文华介绍，随着消费品以旧换新工作持续推进，政策效果正在逐步显现。从直接效果看，有效激发了消费潜力，直接带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长。与此同时，消费品以旧换新政策还有力拉动了相关行业投资和效益增长，进一步增强企业发展动能。

(责编：罗知之、吕骞)

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