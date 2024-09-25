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消费市场活力足 持续助力经济回升向好

人民网记者 王绍绍
2024年09月25日13:53 | 来源：人民网
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近年来，随着一系列促消费政策密集落地，消费市场潜力不断深挖并持续释放，为经济的高质量发展注入了强劲动力。

国家统计局数据显示，2024年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.6%。为进一步提升服务消费质量，此前发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》强调，要深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，提升服务品质，丰富消费场景，优化消费环境，以创新驱动服务消费新增长点的形成，为经济高质量发展提供坚实支撑。

近期，数字经济蓬勃发展，线上消费持续增长。商务部数据显示，上半年我国网上零售额达到7.1万亿元，同比增长9.8%。相关负责人表示，网络零售促进消费恢复向好，产业电商深入推进数实融合，平台企业创新发展，电商领域国际经贸合作持续拓展。

“电商平台通过直播带货、绿色消费节等多种创新形式，不仅拓宽了消费者的购物渠道，还激发了新的消费需求，进一步挖掘了消费市场的巨大潜力。”业内专家介绍，数字商品、服务消费及以旧换新等新兴消费模式兴起，展现了消费市场的多元化与活力。

文旅消费作为新兴热点，今年夏季各地纷纷亮出“奇招”，通过举办特色文旅活动、推出专项优惠措施等方式，吸引游客目光，促进消费增长。从敦煌的“万人星空演唱会”，到锦州的体育赛事融合文旅路线，再到太原的演唱会与文旅联动，这些创新举措不仅丰富了游客的文化旅游体验，也有效拉动了当地消费的增长。

近段时间，相关部门在促进消费方面持续发力，通过发放消费券、实施税收减免、优化消费环境等措施，有效降低了居民的消费成本，提升了消费意愿。

在安徽安庆，当地发放消费券总资金规模将达1.2亿元，推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”。其中，商贸类消费券为1.02亿元，文旅消费券为1920万元，不仅促进了家电智能化升级和家装厨卫的更新换代，还激发了居民的消费热情。在宁夏泾源，当地为释放消费潜力，促进社会消费品零售总额稳步增长，开展2024“悦享泾源·特惠金秋 ”促消费活动，计划投资30万元(包括消费券发放资金和服务费)，发放商超、餐饮、家电、家居惠民消费券。

“随着居民生活水平的提升和消费观念的转变，健康绿色的新兴消费领域不断涌现，居民消费呈现出多样化、多层次的特点。”业内专家建议，为持续释放消费潜力，需不断增加高质量产品和服务供给，加快构建全国统一大市场，拓展消费新增长点，全方位提升供给水平，为经济发展注入源源不断的活力与动力。

近期，多地消费品以旧换新政策迎来新一轮加码，呈现出力度更大、范围更广的特征。安徽省新增了电动自行车以旧换新补贴政策，对个人消费者以旧换新购买电动自行车给予最高600元补贴。除对国家明确的8个家电补贴品类的产品进行细化外，对净水机、洗碗机、扫地机器人等12类家装厨卫类消费品给予购新补贴。黑龙江给予个人消费者电动自行车以旧换新补贴，对符合条件的消费者，补贴标准为商品最终销售价格的20%，每人可享受补贴1次，补贴额不超过500元。

业内专家表示，积极推动消费品以旧换新，形成新产品新消费规模效应，将对产业升级和绿色发展发挥引领支撑作用，有利于引导支持企业加大科技创新和新产品研发力度，推动相关行业技术升级，促进先进产能比重持续提升，助力培育发展新质生产力。

“以旧换新政策措施不断加力，效果将逐步显现，下阶段应抓好政策落地，进一步增强居民消费意愿，助力经济持续回升向好。”上述专家说。

(责编：王震、吕骞)
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