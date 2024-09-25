人民网北京9月25日电（记者王天乐） 近日，以“工业文明·中国力量”为主题的工业文明国际论坛在中国上海拉开帷幕。本届论坛以“工业文明·中国力量”为主题，旨在促进各国工业文明交流互鉴，增进相互了解，推动构建人类命运共同体，为寻找全球工业发展新路径、创造人类文明新形态提供解决方案，推动人类文明进步。

开幕式上，《工业文明国际论坛上海宣言》正式发布。宣言强调了国际合作的重要性，并提出了技术创新和产业升级的必要性，同时特别提及了工业博物馆和工业文化在传承和弘扬工业文明中的重要作用，体现了全面性和前瞻性。

工业文明国际论坛现场。主办方供图

据悉，论坛由工业和信息化部工业文化发展中心、上海市经济和信息化委员会、上海市浦东新区人民政府共同主办，旨在促进各国工业文明交流互鉴，增进相互了解，推动构建人类命运共同体，为寻找全球工业发展新路径、创造人类文明新形态提供解决方案，推动人类文明进步。

论坛举办“时空变奏：全球新能源汽车创新”“解码未来：全球数智趋势”“鉴往知来：上海工业博物馆的传承和创新”三大前瞻性专题论坛，分别就共创全球汽车产业新时代新文明、数智时代对产业生态和未来文明的挑战和趋势，以及工业博物馆建设在促进工业可持续发展和全球化进程中的关键作用等话题开展深度交流，以期洞悉全球工业文明未来趋势，绘制前瞻发展蓝图。

(责编：王震、吕骞)

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