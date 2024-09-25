焦磊

神舟十七号成功发射，全球首台16兆瓦海上风电机组并网发电，C919国产大飞机开启商业运营……大国重器举世瞩目，中国先进制造奋楫笃行。

党的十八大以来，我国工业经济迎来高质量发展的机遇期，增速换档但结构优化、质效提升。数据显示，中国制造总体规模连续14年居全球第一位，全球产业门类最齐全，产业体系最完整，2022年占全世界比重为30.2%，成为全球工业经济增长的重要驱动力。与此同时，产业布局不断优化，我国制造业核心竞争力稳步增强，高端化、智能化、绿色化水平显著提升。

国家统计局数据显示，1-8月份规上工业增加值增长5.8%，总体保持平稳。多数行业、地区和产品实现增长，产业高端化、智能化、绿色化态势明显，工业高质量发展继续推进。

兴业证券首席经济学家王涵解读表示，产业升级态势继续显现，8月新动能产业继续维持较快增长。生产端，8月高技术制造业增加值增长8.6%，高于整体规模以上工业增加值同比增速4.1个百分点。投资端，1-8月高技术制造业、高技术服务业投资分别增长9.6%、11.7%，也分别快于整体投资增速6.2和8.3个百分点。

装备制造业引领制造业高端化发展。长征六号改运载火箭首次执行商业发射任务实施一箭18星发射；全国首台自主研发生产的最大单机陆上风电机组10兆瓦风机顺利完成吊装。1-8月份，装备制造业增加值占全部规上工业增加值的比重提升到33.5%，连续18个月保持在30%以上。

高技术制造业支撑制造业智能化发展。随着科技创新成果和数字化技术不断深入应用，工艺更新、数字赋能、绿色低碳等助推产业升级发展、产业新动能不断成长。8月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，其中电子及通信设备制造业增长11.4%，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长54%，导航测绘气象及海洋专用仪器制造增长65.1%，电子测量仪器制造增长12.6%，保持比较快的增长势头。

新技术赋能，推动产品设计、生产流程、业务模式等提升改造，传统产业“老树发新芽”。截至目前，我国重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80.1%、关键工序数控化率达62.9%。

新能源产业加速制造业绿色化发展。8月份新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%，新能源产业链配套的多晶硅、太阳能工业用超白玻璃等绿色材料产量分别增长20.3%和49%。

先进制造业是全球主要经济体竞争的制高点，也是现代化产业体系最重要的基础和核心。近年来，中国在机电产品、光伏、航天设备、大型船舶、无人机等技术复杂产品行业中，获得了显著的全球市场份额，并且在机器人、人工智能、量子计算和生物技术等新兴行业中取得了快速进展。

例如，我国重点突破了量子通信与量子计算机、航空发动机及燃气轮机等重大研究任务，刷新了深海深潜器的世界纪录，培育了人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、5G、先进传感器和可穿戴设备等满足未来先进制造业高质量发展的技术与设备。

王涵认为，中国已具备完备的工业体系，制造业供应链的自给率明显高于其他经济体，这意味着在将创新想法付诸实施时不需要再重复“造轮子”，这使得中国企业创新升级“由点到面”具备其他经济体难以匹敌的优势。得益于国内完整的供应链，汽车、手机、新能源等行业不断涌现出在错综复杂的国际环境中也能自主可控发展并不断提升其全球竞争力的优质企业。

(责编：王震、吕骞)

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