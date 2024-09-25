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全国汽车报废更新补贴申请超过113万份

2024年09月25日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者孙红丽）国家发展改革委今日召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲在会上介绍，截至今天零时（9月25日），全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份，平台登记注册用户数超过168万个，补贴申请量保持快速增长态势。

今年以来，商务部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同相关部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》等政策文件，部署推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”；坚持中央财政和地方政府联动，对汽车报废更新给予直达消费者的补贴支持。特别是7月份以来，按照党中央、国务院关于加力支持消费品以旧换新有关决策部署，商务部会同相关部门聚焦汽车、家电、家装厨卫，以及电动自行车这4大品类，出台系列政策文件、部署指导各地自主开展以旧换新工作。

耿洪洲介绍，商务部会同相关部门印发了进一步做好汽车以旧换新的通知，大幅提高汽车报废更新补贴标准，优化补贴申请审核发放的流程，指导各地自主合理制定汽车置换更新政策。印发进一步做好家电以旧换新、家装厨卫“焕新”、电动自行车以旧换新等政策文件，指导地方自主有序开展相关工作。同时，各地也充分发挥积极性、创造性，因地制宜加快出台本地区相关补贴政策，完善配套措施，推动政策尽快落地见效。

在汽车方面，商务部会同相关部门持续完善全国汽车以旧换新信息平台功能，为群众提交汽车报废更新补贴申请、各地开展审核提供更多便利，提升“高效办成一件事”质量水平。同时，多个地方已经或正在开发汽车置换更新信息平台。在家电方面，各地均已开发以旧换新信息平台，为有序开展家电以旧换新补贴工作提供了有力保障。

耿洪洲表示，相关加力政策发布后，商务部持续加强对地方工作的指导督促，密切跟踪工作进展，深入一线督导调研，及时发现并协调解决遇到的问题困难，广泛听取意见建议，全国各地也掀起了消费品以旧换新热潮。

以汽车以旧换新为例，今年1至8月，全国乘用车零售量1347.2万辆，同比增长1.9%。其中新能源乘用车零售量同比增长35.3%，占乘用车市场零售量的比重达44.7%。以旧换新政策还助力“金九银十”汽车消费旺季更加火热，推动相关行业迅猛增长。据相关协会统计，9月前三周，全国乘用车零售124.3万辆，比上年同期增长10%，比8月前三周增长10%；其中新能源乘用车零售66.4万辆，比上年同期增长47%，比8月前三周增长7%。商务部数据显示，1至8月，全国报废汽车回收量比上年同期增长了42.4%，特别是报废更新补贴政策实施以来的5月、6月、7月、8月分别同比增幅达55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。

(责编：孙红丽、吕骞)
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