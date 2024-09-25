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生态环境部：“十四五”以来全国新增完成6.7万个行政村环境整治

2024年09月25日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者王仁宏）美丽乡村是美丽中国建设不可或缺的重要部分。今日，生态环境部副部长郭芳在国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，近年来，生态环境部会同有关部门着力推广“千万工程”经验，注重“房前屋后”，紧盯“田边道旁”，推动解决群众关心的环境问题。

“十四五”以来，全国新增完成6.7万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到45%以上，化肥农药利用率超过41%，畜禽粪污综合利用率达到78%，农膜回收率达到80%以上，通过“两项重点整治，一个系统加强”，农村生态环境得到明显改善。

其中，重点之一是农村生活污水整治。“在云南文山等地，将无害化处理后的生活污水还田利用，种菜种粮种花，投入少、易管护、成本低、肥效好，很受当地农民欢迎。”郭芳说。

据悉，在农村生活污水整治方面，各地不照搬“城市经验”，提出“三基本”整治目标，即“基本看不到污水横流、基本闻不到臭味、基本听不到村民怨言”。以不让污水直排环境作为底线，指导各地因地施策，选择合适的工艺和治理模式，特别鼓励资源化利用。

重点之二是整治农村黑臭水体。在山西晋城，黑臭水体的治理融入了当地传统村落文化传承，重现“一汪碧水绕古村”的画面。“十四五”以来，生态环境部共治理国家监管黑臭水体3700余个、省级监管水体6100余个，昔日的“臭水沟”“污水塘”现在都变成群众身边的“山水画”“民心广场”。

“在近期爆火的《黑神话：悟空》中，铁佛寺的取景地便源自山西米西村。国庆长假也快到了，有兴趣的可以到实地去体验。”郭芳说。

“一个加强”是系统加强农用地土壤保护，注重“治用养”结合，确保“吃得放心”。全国共划出210个重点区域，执行重金属特别排放限值。支持近400个遗留废渣治理项目，完成了2300余个企业整治。推动落实黑土地保护措施，恢复保持地力，促进土壤有机质含量提升和土壤健康。

“我国村庄面广量大，各类的环境问题还是会时有发生，一些地方还存在农村污水处理设施已建而不正常运营，畜禽粪污、生活垃圾乱堆乱放等问题。”郭芳表示，为提升问题发现机制效能，生态环境部通过随机抽样、媒体监督等形式，以不增加基层负担为前提，不断健全问题发现机制。

据悉，生态环境部现已与人民网形成基层来信通道搜集问题线索，并通过“四不两直”开展调查取证、案例通报、定期调度，及时发现问题、解决问题，拓展农村环境整治的成效。

“下一步，重点还是要围绕美丽中国建设目标，出台美丽乡村建设实施方案，统筹推动乡村生态振兴、农村人居环境整治，有力防治农业面源污染，久久为功，努力把农村建设成为‘留得住青山绿水、记得住乡愁’的美丽宜居幸福家园。”郭芳表示。

(责编：王仁宏、吕骞)
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