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家电、家装厨卫以旧换新目前进展如何？商务部回应

2024年09月25日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者孙红丽）国家发展改革委今日召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲在会上介绍，截至目前，全国约386万名消费者购买8大类家电产品超520万台，享受46.7亿元中央补贴，带动销售额超243亿元，1至8月，限额以上家电类商品零售额同比增长2.5%。

耿洪洲表示，家电、家居、家装消费紧贴百姓生活，市场规模大、升级需求旺、发展空间广。当前，在商务部等相关部门指导下，各地正积极推进家电以旧换新、家装厨卫“焕新”。

在家电方面，一是支持政策持续稳定，各省均已启动家电以旧换新加力支持政策，制定与中央政策相衔接的实施方案，一些有条件的地方还积极运用大数据等信息化手段，做好家电以旧换新的全流程监管。

二是支持力度不断加大，除对消费者购买符合能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视等8类产品给予补贴外，不少省市还根据居民消费习惯和消费市场的情况，自主扩充了家电补贴品类，比如，河北在对8大类家电产品给予补贴的同时，增加了8小类家电产品。

三是支持换新日趋便利，各地积极改造提升废旧家电回收网络，便利消费者交售旧机，落实丰富支付手段、线上线下同步参与等要求，保障消费者多渠道参与家电以旧换新。

在家居家装方面，一是重点领域突出，各地积极响应家装厨卫“焕新”政策，以绿色、环保、智能、适老化为重点方向，聚焦存量房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造、智能家居等领域，制定本地区具体支持品类和补贴标准。

二是支持品类增多，部分省市根据实际情况，将微波炉、净水器等家装厨卫相关产品，智能马桶、智能门锁等智能家居类产品，健康监测、辅助设备等居家适老化产品纳入到家装厨卫“焕新”补贴范围。目前，安徽、湖北、河北、云南等多地已经启动补贴申领核销工作，加快释放家居消费潜力。

三是工作机制健全，各地逐步建立完善家装厨卫“焕新”重点企业联系机制，加强产品质量和价格监管，做好资金使用风险防范，确保政策资金用好用足，切实增强消费者体验感和获得感。

耿洪洲表示，下一步，商务部还将继续督促各地加快落实加力支持政策，推动家电、家装企业、平台企业等抢抓“金九银十”和“双十一”等重要消费节点，叠加企业让利，充分释放政策效应。同时，配合相关部门，指导各地规范补贴资金使用管理，让真金白银的优惠直达消费者。

(责编：孙红丽、吕骞)
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