人民网北京9月25日电 （记者王仁宏）碳市场是控制温室气体排放、实现碳达峰碳中和目标的重要举措。今日，生态环境部副部长赵英民在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，2021年7月和2024年1月，我国先后启动全国碳排放权交易市场和全国温室气体自愿减排交易市场，共同构成了我国的全国碳市场体系，碳市场建设取得了积极进展和成效。

一是法律法规体系基本建成。国务院颁布了《碳排放权交易管理暂行条例》，生态环境部会同有关部门制定了碳排放核算核查、注册登记、交易结算等33项规章制度，初步形成了多层级、较完备的法律法规制度体系。

二是基础设施支撑体系基本建成。建成了“全国碳市场信息网”，成立了全国碳排放权和温室气体自愿减排注册登记和交易机构，建成并稳定运行注册登记、交易结算和管理平台等基础设施。

三是碳市场数据质量和管理能力大幅度提升。建立碳排放数据质量常态化监管机制。利用大数据等技术探索建立了一整套数据质量监管体系，大幅提升监管效能，碳排放数据质量显著改善。此外，全国碳市场科学规范的数据核算标准和方法，为碳足迹管理打下坚实基础。

四是全国碳市场实现了稳起步、稳运行，市场活力稳步提升。截至今年8月底，碳排放权交易市场累计成交量4.76亿吨、成交额达279亿元，碳价在每吨90元左右波动，总体处于合理水平。

碳排放统计核算是管理和控制温室气体排放的基础。近年来，生态环境部持续组织开展国家和省级温室气体清单编制，定期发布各级各类排放因子，持续完善能源活动和工业过程的碳排放统计核算制度，为满足社会各界多用途碳排放核算需求提供了基础支撑服务。

今年5月，生态环境部联合14个部委印发了《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，明确了4个方面22项重点工作任务。同时，生态环境部已发布我国产品碳足迹核算通则国家标准，为具体产品碳足迹核算标准制定创造了条件。

赵英民表示，下一步，生态环境部将持续完善碳排放统计核算制度，进一步扩大碳市场行业覆盖范围，纳入更多参与主体，严格监管碳市场数据质量，着力构建更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经