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生态环境部：我国已建成规模最大、要素最全的生态环境监测网络

2024年09月25日14:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者王仁宏）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同在会上表示，我国已建成了全球规模最大、要素最齐全、技术手段较先进的生态环境监测网络，为生态环境保护、污染防治攻坚提供重要支撑。

从网络规模看，生态环境部直接组织监测站点达3.3万个，其中空气点位1734个，地表水点位3646个，地下水点位1912个，海洋点位1359个，辐射监测点位1834个，土壤监测点位达2.2万个，范围覆盖了所有地级及以上城市、重点流域和管辖海域。

从监测要素看，除水、气、土壤等传统重点监测内容外，近年来新增生态质量监测、生物多样性监测、温室气体监测、新污染物监测，基本做到了监测要素的全覆盖。

从技术手段看，自动化监测已成为生态环境监测网络的主要方式，无人机、走航车、激光雷达成为各地监测站“标配”。其中，生态环境部作为牵头用户的在轨卫星达到7颗，为监测科学化提供了有力保障。

“基于现代化的监测网络，我们现在基本能做到各方面监测数据的‘真、准、全、快、新’，在掌握基数、掌握动态、发现问题、把握规律的同时，指导污染防治攻坚深入推进。”董保同表示，下一步，生态环境部将重点推进生态环境监测体系现代化建设，进一步健全天空地海一体化监测网络，持续强化穿透式监管，在依法严厉打击、遏制数据造假的同时，加强监测数据集成融合、智慧分析，精准地支撑污染防治攻坚。

(责编：王仁宏、吕骞)
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