原标题：“五常大米”世界第一

9月22日，2024国际稻香米品牌大会在庆安县启幕。在世界稻米产区30强榜单中，黑龙江省产区位列世界稻米产区第三名。在世界稻米地理标志（县域）品牌100强榜单中，五常大米以973的品牌强度，位列世界第一名，继连续九年蝉联地标产品大米类全国第一、连续四年蝉联黑龙江省国际大米节金奖后，再次荣获国际大奖。

本次活动由国际品牌科学院、华侨大学国际品牌研究院、国际稻香米品牌中心、绥化市人民政府主办，以“稻米飘香 世界共享”为主题。活动上发布两项榜单不仅是对全球稻米产业的一次全面检阅，更是对五常大米未来发展方向的指引，对于推动五常大米产业标准化、产业化、集团化、品牌化、国际化进程将发挥重要作用。

记者从五常市获悉，未来，五常市将以本次品牌大会为契机，主动融入新发展格局，围绕打造“国际稻米产业发展合作中心”，全力冲刺“全国百强县目标”，充分发挥环境好、水质好、土壤好、气候好、品种好“五好”特性，以农民增收、企业增效、财政增税、消费增信、品牌增值 “五增”为目标，坚持标准化、产业化、集团化、品牌化、国际化“五化”为发展方向，从品种、品质、品位、品相、品牌“五品”精准发力，不断探索稻米全产业链发展合作新路径，丰富五常大米全方位发展新时代内涵，加快推动五常大米产业高质量发展，打造千亿级产业集群。（伊飞帆 记者 康福柱）

(责编：董童、李源)

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