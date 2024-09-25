原标题：中国联通：以数智之力守护黄河安澜

黄河之水天上来，奔流到海不复回。

黄河安澜是中华儿女的千年期盼，黄河流域的生态保护和高质量发展，是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。作为数字信息运营服务国家队、数字技术融合创新排头兵，中国联通围绕网络向新、技术向新、服务向新，持续推进水利治理体系和治理能力现代化建设，助力黄河流域生态保护和高质量发展迈上新台阶。

在黄河上游：部署数智应用，加速流域“智”理

甘肃是黄河流域生态保护和高质量发展战略的首倡省份。近年来，甘肃联通聚焦水资源、水工程、水灾害、水生态、水管理等领域突出问题，打造了甘肃智慧水利平台，形成“聚、管、算、用”的一体化大数据全生命周期服务体系。通过建立甘肃全省水利统一数据体系，实现数据汇聚、数据治理、数据资产和数据服务的全过程管理，解决一数一源、一数多用、协同共享问题，打破分建专用、相互隔离的局面；打造甘肃全省水利算法中心和水利模型库，配置人员闯入、车船闯入、水位识别、漂浮物识别、垃圾堆放等多种识别场景，由人工被动监控转为AI智能监管，提高工作效率；建设甘肃全省水利统一微应用资源池，构建开放、共享的应用开发和使用环境，提升平台整体应用开发和服务的质量，节省建设投资。

甘肃联通依托水利大脑初步构建了数据底板，完成23类水利对象4.13亿条数据治理，形成23类基础水利对象数据和9类业务专题数据资产；L1-L3级数据底板建设工作有序推进，为白龙江、疏勒河、石羊河、引洮工程数字孪生试点提供了算据、算法支撑。盘活“水指标”，严格取水许可管理，以红线指标为约束，结合实际用水，推进取用水指标动态调剂，核发取水许可证50979套，对接全省电子印章101个，实现省市县三级网上通办。完成规模以上118条和规模以下1191条河流管理范围划定，为全省1.23万块河长公示牌换发“电子身份证”。采用无人机巡河，针对“四乱”建设多种AI智能识别场景，生成事件1271次，提升智能辅助决策能力。开展黄土高原地区淤地坝建设和监测工程，深入推进陇东黄土高原塬面保护，对庆阳董志塬、平凉白庙大秦塬等102个黄土高原塬面实施塬面保护建设，切实筑牢黄河上游生态安全屏障。

在一系列数智应用部署后，黄河流域的智慧管理工作取得了明显成效，河流面貌实现从乱到治、持续向好。

由内蒙古联通参建的黄河防凌防汛决策支持平台也在生产生活中发挥着重要作用。该项目主要是对内蒙古乌海市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、包头市和呼和浩特市5个沿黄地市的39个黄河防汛监测点位进行数据收集、上报和统计分析，以及设备与平台的日常运行维护。39个黄河防汛监测点位利用联通5G物联网技术采集数据并上传至黄河防凌防汛决策支持平台，同时利用人工智能技术对视频采集内容进行云存储、实时归类分析，并对监控内容分别进行现场喊话、险情预警、出现异常情况定点通知到不同负责人等智能识别处理，这不仅为内蒙古水利主管单位治理黄河沿线的水生态环境提供了第一手科学决策依据，也为5个沿黄地市群众的日常生活及工作提供了极大便利。

在黄河中游：聚焦支流治理，守护流域“心脏”

陕西位于黄河流域的心脏地带，是黄河重要的生态节点。

渭河是黄河最大的支流，经由陕西省渭南市潼关县汇入黄河。陕西省交口抽渭灌区以渭河为水源，溉泽秦东良田126万亩，有“东府大粮仓”的美誉。陕西联通为该灌区部署了物联感知设备和视频监控系统，可以对水源进行实时的液位、流量及水质监测，智慧守护广袤无垠的秦东沃野。

陕西省榆林市靖边县城内，有一条穿城而过的芦河。芦河是黄河支流无定河的支流，也是陕北农业生产的重要水源。近年来，靖边县不断加大水环境保护力度，开展河道流域治理、两岸景观绿化及雨污分流改造等。陕西联通充分发挥网络和技术优势，对芦河水环境综合治理工程涉及的网络进行整改及维护，助力芦河生态环境改善。

巍巍宝塔山，滚滚延河水。延河是黄河的一级支流，也是陕北第二大河。陕西联通以5G、云计算、人工智能等技术助力延河延安城区重点段治理，为其建设了水利感知网、水利信息网，通过25处视频监控站点及卫星遥感影像进行河道水位、流量、雨量监测，并实现视频监控数据与山洪灾害预警数据的集成共享。此外，通过数字孪生平台整合河流、水利工程等属性和空间基础数据，建立了延安市智慧水利标准数据库；研发延河洪水灾害防御一张图，建立了洪水预报模型和防洪预警移动端应用，筑牢革命老区经济社会发展安全“堤坝”。

在黄河中下游：数智技术系统覆盖，生态环保一体化推进

河南地处黄河流域中下游，是千年治黄的主战场、沿黄经济的集聚区、黄河文化的孕育地、黄河流域生态屏障的支撑带。

如今，数智技术已为黄河装上“智能大脑”。

早在2021年，中国联通就与黄河水利委员会签署了战略合作协议，双方在5G+智慧水利、流域信息化建设、通信保障等领域开展全面合作，并取得良好成效。中国联通“智慧水利”平台提供的智慧河湖长、智慧采砂应用，已在河南等黄河沿线省份及黄委会管辖河流区域广泛应用。

与此同时，双方成立“智慧黄河”专项推进小组，联合开展智能测绘与感知控制、数学模型与仿真决策、数据挖掘与人工智能等项目，加快推动传统水利管理转型升级。

九曲黄河，在山东入海。

山东省是黄河流域唯一河海交汇区，是下游生态保护和防洪减灾的重点区域。山东联通坚持生态优先、绿色发展，构建了“1+N+X”黄河专网服务体系，包括“光云一体，算网融合”的通感算一体化双千兆基础网络，基于黄河流域水资源、水生态、水环境、水灾害、水工程等智慧水务N种场景，服务水源监管、预警监测、防汛抗旱等X个智慧水务应用。

依托双千兆黄河专网，山东联通协助山东省生态环境厅、山东省水利厅打造了2个省级平台、13个市级平台和100余个县域平台，以更大力度打造生态保护样板区、长久安澜示范带。例如，为山东省生态环境厅打造生态环境监测一张图，利用5G+物联网和大数据手段，优化大气、水质等监测质量，实现无人监管；为东平湖打造水质监管平台，实现5G+空天地一体化全覆盖，推进东平湖黑臭水体治理，改善水环境质量；打造济宁市生态环境局智慧环保平台，通过5G+卫星遥感数据获取水体透明度，快速精准溯源污染水域，为生态环境保护打造智能引擎。

“黄河很美，将来会更美。”中国联通将充分发挥自身网络和数智优势，不断推进“智慧黄河”建设，持续擦亮黄河流域生态保护和高质量发展生态底色，绘就绿色新画卷，齐心协力唱好新时代“黄河大合唱”。（曹明明）

(责编：董童、李源)

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