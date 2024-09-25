人民网北京9月25日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）行长潘功胜9月24日在国新办发布会上表示，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。将今年5月份央行创设的3000亿元保障性住房再贷款，中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%，增强对银行和收购主体的市场化激励。将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”两项政策文件延期到2026年底。

对于此次存量房贷利率的调整，潘功胜表示，进一步降低借款人房贷利息支出有助于促进扩大消费和投资，也有利于减少提前还贷行为，同时还可以压缩违规置换存量房贷的空间，保护金融消费者的合法权益，维护房地产市场平稳健康发展。潘功胜预计，该政策将惠及5000万户家庭、1.5亿人口，平均每年减少家庭利息支出总数为1500亿元左右。

国家金融与发展实验室副主任曾刚向记者表示，央行在9月24日明确的一系列政策实现了组合协同。存量房贷利率降低叠加统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，意在对房地产需求端形成支持，促进房地产市场的平稳运行。

曾刚认为，存量房贷利率下调在短期内会对银行带来一定冲击，特别是对银行的息差、盈利能力产生影响，但一系列资金端的政策作为配套，可以降低银行的成本管控压力，倒逼银行进一步进行资产负债管理调整。从长期看，存量房贷利率的下降可以缓解当下社会上提前还贷的趋势，可以达到以量补价的效果，对银行的影响或许是正面的。银行需要积极根据客户需求，进行利率调整业务产品的，更好满足相应的需求。

对于二套房首付比降低、保障房再贷款加力、金融16条延期等措施，中信证券首席经济学家明明向记者表示，央行对地产支持力度抬升，在需求侧层面将大幅改善购房者负债成本，减少提前还贷的压力；降低首付比有助于刺激地产需求修复。在供给侧层面，保障房再贷款支持力度抬升，支持地产行业修复。同时，央行也提及正在研究允许政策银行、商业银行市场化收购房企的土地，必要时人民银行可以给再贷款支持，预计改善房企经营环境的同时也有助于改善地产行业的供求关系。

东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，此次针对保障性住房再贷款相关政策，意味着房地产支持政策在需求端加码，将显著加快各地收购存量商品房用作保障房的进度，缓解商品房市场库存压力。“金融16条”两项政策文件延期到2026年底，意味着以信贷、债券、股权融资“三支箭”为重点，房企融资支持政策将延长一年，在次背景下，各地也将着力落实城市房地产融资协调机制，房企信贷融资来源在8月同比转正后，或将保持持续改善势头。

中金公司研究部相关负责人向记者表示，此次房地产金融政策继续从需求方与供给方两个层面缓解流动性约束的问题。房企存量融资展期、经营性物业贷政策延期有利于稳定房企融资现金流，减少流动性压力，同时减轻房地产贷款风险暴露对银行资产质量的压力。另外，如果收购土地得到有力落实，将对房地产公司的现金流形成补充，其效果可能也与地方的可支配财力以及各类主体对房地产市场的预期有关。

(责编：郝帅、吕骞)

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