人民网北京9月25日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）行长潘功胜9月24日在国新办发布会上表示，将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。

多位专家表示，7月30日中央政治局会议提出，“宏观政策要持续用力、更加给力”，“要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。”本次央行宣布降息降准，是对以上部署的具体落实。

据记者了解，为保证客户提取存款和资金清算需要，银行等金融机构按规定需要准备相应资金缴纳给中央银行，而缴纳的这笔准备金占金融机构存款总额的比例就是存款准备金率。降低法定存款准备金率，意味着商业银行被央行依法锁定的钱减少了，可以自由使用的钱相应增加了。

谈及降准降息的影响，潘功胜表示，央行降准相当于为银行直接提供低成本、长期资金，而中期借贷便利和公开市场操作是央行向商业银行提供中短期资金的主要方式，其利率的下降也将降低银行资金成本。此外，预计贷款市场报价利率、存款利率将对称下行。前几次通过利率自律机制引导存款利率下行形成的重新定价效果也会累积显现。

“央行的技术团队经过多轮认真的量化分析评估，这次利率调整对银行收益的影响是中性的，银行的净息差将保持基本稳定。”潘功胜表示。

国家金融与发展实验室副主任曾刚向记者表示，降准降息政策与同时明确的存款房贷利率下调等房地产金融政策形成“组合拳”。存量房贷利率下调在短期内会对银行带来一定冲击，但在负债端，央行通过降准降息，有助于银行应对贷款利率下调带来的冲击，帮助银行降低资金成本，提高银行的中长期资金来源。从更大的市场范围来看，下调存款准备金率以及引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，也会对整个金融市场的利率水平形成进一步下行的推动，有助于降低实体经济融资成本。

中国银河证券研究员刘雅坤认为，当前银行间市场资金面整体较紧，降准有望提供长期流动性。存款利率的下调有助于维护银行稳定性。本次存款利率的调降为稳定银行负债，或推动居民储蓄意愿下行，促进实体消费与投资以及优化资产配置。

招商证券研报认为，在当前银行净息差低于警戒线的背景下，央行选择降息0.2个百分点，体现了呵护经济为当前政策的主要诉求。同时，央行选择下调7天期逆回购操作利率，进一步彰显了当前淡化MLF利率政策色彩的意图。超预期降准在释放流动性的同时，也体现了对银行资金的呵护。

也有业内人士告诉记者，9月是季末月份，金融机构流动性需求、资金成本压力有所上升，央行选择此时降准降息，有助于保持流动性合理充裕，降低社会综合融资成本，缓解金融机构、企业、居民等多方压力，进一步扩大内需，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。

(责编：郝帅、吕骞)

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