人民网北京9月25日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）行长潘功胜9月24日在国新办发布会上表示，首次创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，这项政策将提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购、增持专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。

从具体操作来看，互换便利和股票回购再贷款的盈亏风险由金融机构或者贷款人自身承担，央行负责提供流动性支持。从互换便利来看，证券、基金、保险公司可以将债券与股票ETF以及沪深300成分股抵押，抵押之后获得国债等流动性资产。之后，金融机构可以选择通过国债质押或者买卖的方式获得资金，相关资金只能用于投资股市。

多位业内人士向记者表示，创设新的货币政策工具将更好地支持股票市场稳定发展。我国目前共有结构性货币政策工具18项，主要用于支持民营小微、科技创新、绿色发展企业等方面。此次创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款等两项结构性货币政策工具，主要用于支持股票市场发展，较为罕见，体现出货币政策对资本市场稳定和发展的重视与支持，将进一步增加股票市场流动性，稳定投资者信心，推动股票市场恢复生机与活力。

清华大学国家金融研究院院长田轩向记者表示，互换便利将从资金获取、流动性管理、资金使用等各个层面显著提升机构资金能力。一是证券、基金、保险等机构可以通过资产质押的方式，有效利用其持有资产，增强资金获取能力，并降低融资成本；二是通过互换便利，各机构能够相互保证资金获取的及时高效，从而显著缓解短期资金压力，增强流动性管理能力；三是通过互换便利，各机构可以进一步优化其资产负债结构，提升风险承受能力，应对市场波动，同时积极进行资金策略谋划，提高资金使用效率。

中金公司研究部相关负责人向记者表示，互换便利可能导致央行扩表，央行在二级市场购买国债将带来基础货币投放。互换便利还可能通过资产再平衡效应影响股债的价格。央行可以通过设置互换的价格来引导金融机构主动进行互换，比如可以设置较低的互换利率、较长的互换期限等。

举例来说，如果互换利率足够低、互换期限足够长、股票资产的股息率要明显高于互换利率，在权衡价格风险之后，金融机构有可能进行互换操作并投资股市。互换便利的结果是，市场上风险资产的供应减少（用于向央行抵押而不能出售），而安全资产（比如国债或者央票）的供应上升。假设原来全体金融机构持有的安全资产与风险资产的比例已经处于合意水平（货币供应量和经济增长保持在既不过热也不过冷的状态），在互换发生之后，金融机构安全资产的权重上升、风险资产的权重下降，这样的结果使金融机构有动力进行资产的再平衡，风险资产的价值会上升而安全资产的价值会下跌，价值的变化使得安全与风险资产的权重重新回到金融机构的合意水平。

针对创设股票回购增持再贷款，引导向上市公司与主要股东贷款支持回购与增持股票，田轩告诉记者，这是银行支持资本市场发展的一次业务创新，可以促进股票增持、回购，提升资本市场流动性，助力上市公司发展。

考虑到股票回购增持再贷款对银行的利弊，田轩建议，在进行具体业务操作过程中，需要对上市公司及股东状况进行严格审查，评估其信用状况、还款能力，并注意避免业务集中于某单一借款人和单一行业领域；应综合客户信用状况、风险评估状况，设置合理定价，有必要的，设置约束性条款，加强还款保障；通过定期进行贷后评估、加强合规能力建设，完善业务操作程序、设置风险预案等方式加强全过程风险管理。

(责编：郝帅、吕骞)

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