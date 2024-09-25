中国人民银行开展3000亿元MLF操作
2024年09月25日16:42 | 来源：新华网
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新华社北京9月25日电（记者任军、吴雨）9月25日，中国人民银行发布了9月中期借贷便利（MLF）开展情况。当日中国人民银行开展3000亿元MLF操作，中标利率2%，较上月下行0.3个百分点。
中国人民银行发布公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，当日中国人民银行开展3000亿元MLF操作，期限为1年，最高投标利率2.3%，最低投标利率1.9%，中标利率2%。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。
“MLF利率下降，有助于进一步降低金融机构资金成本，有效满足市场中长期流动性需要。”招联首席研究员董希淼表示，这是24日中国人民银行行长潘功胜宣布近期将降准、降息后，第一个下行的市场化利率。目前，7天期逆回购操作利率已成为中国人民银行主要政策利率，此次MLF利率下降，体现了央行下调政策利率对市场化利率的引导作用。
由于当月有5910亿元MLF操作到期，本次MLF操作为缩量续做。东方金诚首席宏观分析师王青表示，近期中国人民银行将降准0.5个百分点、释放1万亿元长期资金，银行体系长期流动性缺口将大幅收窄，这使得此次MLF配合降准缩量续做，保持流动性合理充裕。
值得注意的是，此次MLF操作与公开市场操作分开发布。专家表示，货币政策工具的差异性定位越来越明朗。以往MLF操作与当天公开市场逆回购操作合并发布，此次MLF操作发布“另起炉灶”，进一步体现了其与7天期逆回购操作利率作为政策利率的差异，有利于推动MLF回归中长期流动性供给工具的定位。
(责编：白宇、卫嘉)
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