原标题：释放金融动能，助力湾区建设 “交银湾通·活水润企”横琴世界湾区论坛金融赋能新质生产力主题专场活动即将启幕

推进粤港澳大湾区建设，是国家重大发展战略。过去5年，交通银行等金融机构，聚焦“湾区所向，民生所想，企业所需”，坚持金融工作的政治性、人民性，不断创新金融产品，持续优化金融服务，为大湾区国际金融枢纽建设注入了强劲的金融动能。

新的发展时期，锚定“一点两地”新定位，粤港澳大湾区如何进一步释放金融动能，加快培育和发展新质生产力，为我国高质量发展增添新活力？

9月27日，在第三届中国（澳门）国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛期间，由南方财经全媒体集团承办、交通银行战略支持的“交银湾通·活水润企”金融赋能新质生产力主题专场活动将在横琴粤澳合作区中医药科技产业园举行。

届时，专场活动将邀请专家学者、金融机构负责人以及近百位大湾区企业代表齐聚一堂，深入探讨金融助力新质生产力培育和发展的方式和路径，助力大湾区企业高质量发展。

与此同时，专场活动还将围绕释放湾区金融动能、激发湾区创新活力、护航湾区“智造”出海等热点议题，邀请银企代表举行圆桌对话，畅通银企沟通渠道，促进银企良性互动，携手助力大湾区高质量发展。

值得一提的是，今年5月份，横琴粤澳合作区重要的金融基础设施——多功能自由贸易账户(EF账户)正式上线，交通银行等首批10家试点银行接入系统并开展多功能自由贸易账户业务，为合作区企业和个人提供更加多元化的融资渠道 。在此次专场活动上，交通银行将面向参会企业详细介绍其EF账户全流程金融服务方案。

(责编：董童、李源)

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