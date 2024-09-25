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10月1日起京港、沪港间高铁动卧列车全面提质升级

2024年09月25日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，10月1日起，北京西、上海虹桥与香港西九龙间开行的高铁动卧列车将全面提质升级，新研制的复兴号智能动卧列车在京港、沪港间上线运行，北京西至香港西九龙的D909/910次升级为G897/898次，上海虹桥至香港西九龙的D907/908次升级为G899/900次。

提质升级后，旅行时间压缩，沿途停站优化，香港始发时间延后，设备设施更加完善，服务品质进一步提升，夕发朝至优势更加明显。同时，为满足旅客国庆假期出行需求，9月30日加开香港西九龙至北京西的G898次列车，10月1日、2日京港、沪港间实行双向开行，后续安排在旅客出行需求最为集中的每周五、周六、周日、周一双向开行。

国铁集团客运部负责人介绍，为进一步提升香港与内地间跨境旅客出行体验，在中央港澳办、香港特区政府的支持下，国铁集团与香港铁路公司密切合作，对京港、沪港高铁动卧列车进行提质升级，组织装备制造企业，在复兴号智能动车组技术提升版列车平台的基础上，全面优化车内功能布局和服务设施，研制了复兴号智能动卧列车，将既有和谐号动车组列车升级为复兴号智能动卧列车，旅客乘坐体验更加温馨舒适。

一是设备设施更加完善。复兴号智能动卧列车全列编组16辆，由2辆座位车、1辆餐车/卧铺车、13辆卧铺车组成，与现有京港、沪港和谐号动卧相比，总定员有所增加，共652人，其中一等座24人、二等座90人、卧铺538人。8号车厢专门设置1个无障碍卧铺包间和1个无障碍卫生间，同时在服务设施上增加盲文标识，更好地服务残疾人旅客。

二是旅行体验更加舒适。采用全方位、分区域隔音降噪措施，各区域噪声指标均达到标准要求的优级，与现有京港、沪港和谐号动卧列车相比，包间内噪声更低；空调机组均采用变频技术，温度调节更精准，产生噪音更小，体感更舒适，车厢更安静。

三是夕发朝至优势更加明显。提质升级后，京港、沪港间高铁动卧列车最高运行时速由250公里提高到300公里，旅行时间均有不同程度压缩。G897次列车北京西站20时13分开车，次日7时45分抵达香港西九龙站、较目前提前1小时2分钟抵达，沿途停靠石家庄、邯郸东、郑州东、广州南、深圳北等站。

该负责人表示，京港、沪港高铁动卧列车提质升级后，将进一步提升内地与香港间跨境旅客运输服务品质，更好满足旅客对美好旅行生活的需求，对于促进香港与内地间人员、经贸和文化往来，推动香港更好融入国家发展大局，具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)
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