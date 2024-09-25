高质量发展调研行 | 重庆公路物流基地持续扩容提速
随着一阵低沉而有力的轰鸣声，一辆满载着香蕉的西部陆海新通道跨境公路班车驶入，货物来自老挝万象，从云南磨憨口岸入境，全程通过公路运输。此前大部分东盟商品进口，需靠江海联运，耗时约1个月。如今，货物通过跨境公路班车运输最快3天就能到达，物流时效大幅度提升。
重庆东盟国际物流园物流线路图。王赐江摄
作为中国（重庆）—东盟物流行业对接基地，重庆公路物流基地是西部陆海新通道跨境公路班车始发地，班车已成为重庆市运营西部陆海新通道三种主要运输方式（铁海联运班列、国际铁路联运班列、跨境公路班车）之一，开通11条干线运输线路，实现中南半岛全覆盖并拓展至中亚、南亚部分国家，形成“3向11线23口岸”的对外运输体系。
集采模式，让货物更多
“这是老挝啤酒，用当地糯香米发酵，口味独特。这款越南咖啡，有浓烈的焦糖和巧克力香气。”在东盟商品集采城，重庆公路物流基地总经理杨敏对各种东盟商品如数家珍，“集采城运营以来，市民们能够以更便宜的价格、更快捷的速度享受到东盟优质商品。”
东盟商品集采城。王赐江摄
作为西部内陆地区对东盟货物的承接地，东盟商品集采城承接东盟货物的物流分拨需求，通过线上线下协同发展的建设思路，发挥跨境公路班车与东盟国家的纽带作用，融合电子商务等新零售模式，实现东盟商品相关的物流、商流、信息流、资金流在此汇聚，打造进出口特色商品展示交易市场。
便捷物流，让速度更快
在京东“亚洲一号”仓储新分拣线厂房内，分拣线正紧张而有序地工作着，智能自动导引车灵活穿梭其间；自动化履带上，货物按编码自动运行，确保每一件商品准确无误地滑入对应的分拨口……“这个智能化分拣项目的自动化率达96%，极大地提升了分拣效率与准确性。”京东物流重庆公司分拣中心负责人陈洋说，“在它的帮助下，我们才能实现‘211限时达’的物流服务目标：每天上午11点前下单，当日即送达；晚上11点前下单，次日送达。”
京东自动分拣线。段宗宝摄
据悉，京东集团与巴南区于2013年10月签约，在重庆公路物流基地投资建设重庆京东电商产业园项目，打造集仓储、物流配送、生产运营、结算研发等为一体的综合性电商产业园。作为京东电商西南总部，其智能化分拣线峰值处理单量可达3.5万单/小时，日均处理单量可达40—60万单。
龙头企业，让价格更优
“我们将充分发挥各方优势，打造一个果蔬价格洼地，将榴莲、香蕉等东南亚优质农产品源源不断引入重庆。未来新发地正式营业后，预估重庆农产品价格指数将有15%的降幅，市民的菜篮子将越来越丰富。”重庆新发地东盟农产品公司总经理吴志远说，公司将打造集“全球食品贸易、大宗农产品购销、跨境电商、国际会展、国际金融服务、信息大数据”等多元产业于一体的国际食品产业商贸集群。
重庆东盟公路班车正在作业。重庆市巴南区委宣传部供图
不止新发地，越来越多重点项目落户重庆公路物流基地。目前，基地已引入京东、华南城、北京新发地、顺丰、申通等80余家商贸物流龙头企业、市场主体超6000家，形成专业市场、电子商务、综合物流、国际贸易、食品及农产品加工五大产业集群协同发展格局，累计实现市场交易额近6000亿元。
来源：人民日报客户端重庆频道 段宗宝 王欣悦
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