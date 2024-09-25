人民网北京9月25日电 （焦磊）实施高水平对外投资，是我国构建更高水平开放型经济新体制的重要内容。自《境外投资管理办法》颁布实施十年来，我国对外投资管理服务体系进一步健全，对外投资总量规模目前已位居世界前三，国别行业结构不断优化，质量效益持续提升，为高质量共建“一带一路”，探索构建新发展格局，建设更高水平的开放型经济体制作出了积极贡献。

9月24日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布的《2023年度中国对外直接投资统计公报》（以下简称《公报》）显示，中国对外投资规模继续保持世界前列。

“2023年，在全球外国直接投资（FDI）下降2%、跨境并购规模为过去十年最低的情况下，中国对外直接投资增长8.7%，实现平稳健康发展。”商务部合作司司长张力在日前举办的商务部专题新闻发布会上表示。

《公报》显示，2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，较上年增长8.7%，占全球份额的11.4%，较上年提升0.5个百分点，连续12年列全球前三，连续八年占全球份额超过一成。2023年末，中国对外直接投资存量2.96万亿美元，连续七年排名全球前三。

张力介绍，近年来，商务部不断健全对外投资管理体系，加强海外综合服务，保障企业合法权益，助力企业开展国际化经营，主要开展了推动对外投资创新发展、健全对外投资全链条管理、建立覆盖对外投资全流程和全周期的综合服务体系、加强对外投资制度保障、完善风险防控体系五方面工作。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出：“探索实行国家宏观资产负债表管理。”对外资产数据，则是我国国家资产负债表的重要组成部分。

统计显示，截至2023年末，我国对外资产规模9.6万亿美元，资产持有主体既有官方储备，也有企业、金融机构等主体，资产类型包括直接投资、证券投资、存贷款和贸易融资等其他投资。

国家外汇管理局国际收支司司长贾宁表示，对外直接投资是我国对外资产的重要组成部分。截至2023年末，我国对外直接投资资产2.96万亿美元，占对外总资产的31%，党的十八大以来占比累计上升20个百分点；对外直接投资资产累计增加2.4万亿美元，贡献了同期对外总资产增长的55%。

“我国对外直接投资增长不仅反映了国内各类主体充分利用国内国际两个市场、两种资源的积极成效，也为吸收我国投资的东道国经济发展提供了有力支持，促进了全球贸易投资的融合和可持续发展。”贾宁说。

据介绍，金融机构的对外直接投资主要表现为在境外依法设立子机构和分支机构。最新统计显示，2024年3月末我国金融机构对外直接投资资产规模4131亿美元，占全部对外直接投资的比重稳定在14%左右，投资区域覆盖了我国主要贸易投资伙伴，与总体对外投资发展相适应。

贾宁表示，金融机构的对外直接投资不仅直接服务于国内企业“走出去”，也为东道国企业提供了本土化金融服务，同时还为东道国企业了解和进入中国市场提供了桥梁。

近年来，共建“一带一路”国家成为中国投资的新风向。《公报》显示，2023年，我国企业对共建“一带一路”国家直接投资达到407.1亿美元，比上年增长31.5%。截至2023年末，我国企业在共建国家设立境外企业1.7万家，直接投资存量超3300亿美元，主要投向制造、建筑、批发零售、电力等领域。

合作建设的一批境外经贸合作区为当地创造53万个就业岗位，承包一批重大标志性工程项目和大批“小而美”民生项目……“中国投资”品牌深入人心，“中国建设”有力推动互联互通，造福当地民众。

“下一步，我们将推进共建‘一带一路’新的金色十年高质量发展，持续优化对外投资结构，提升与共建国家投资合作的质量效益，继续统筹推进重大标志性工程和‘小而美’民生项目建设，帮助共建国家夯实发展基础、改善民生福祉。”张力说。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经