工业和信息化部数据显示，截至8月末，我国5G基站总数达404.2万个，占移动基站总数的32.1%，5G移动电话用户达9.66亿户，占移动电话用户的54.3%。

我国实现“市市通千兆、乡乡通5G、村村通宽带”，网络服务能力持续升级。用户更多，应用更广，更优质的网络，更深更广融入社会生活，赋能实体经济数字化、网络化、智能化转型。

工业和信息化部有关负责人表示，将坚持适度超前原则，持续加强网络基础设施建设，拓展5G应用规模，让5G网络更好服务社会运行和百姓生活。

记者：张辛欣、张晓洁

设计：栾若卉

新华社国内部出品

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经