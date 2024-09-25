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业界：多地推进低碳转型 绿色发展动能持续增强

2024年09月25日18:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者杜燕飞）在“双碳”目标下，厦门大学“碳中和发展力”研究团队与江南大学国家安全与绿色发展研究院日前联合发布的2024中国碳中和发展力指数显示，今年以来，各地积极响应国家“双碳”行动部署，围绕促进能源低碳智慧转型、新能源高质量发展、新型电力系统建设、新型储能产业扩增等重点任务制定配套政策措施，重点领域绿色转型取得明显成效。

该指数显示，今年以来，在新型电力系统建设过程中，“源网荷储”多端发力、亮点纷呈，电“源”绿色低碳转型不断加速，电“网”调度互济水平加快提升，电“荷”优化管理工作稳步落实，电“储”广泛布局应用持续推进，适应新型电力系统的电力市场体系也进入加速建设阶段。

据介绍，该指数从成长力、转型力、竞争力、协调力和持续力构成的“五力”驱动模型出发，结合各地区特定的碳中和行动战略规划与实践举措，形成了一套完整的“五+N”评估体系。

具体来看，北京市健全完善应对气候变化工作机制，统筹推进绿色低碳发展；江苏省加快打造低碳零碳工业园区，强化竞争力发展动能……基于 “五力”驱动模型的结构化解析表明，不同地区推动碳中和发展的主导因素和显著优势各具特色。

“当前部分省市仍面临跨部门协调机制不畅、产业链协同深度不足以及空间布局规划失衡等难点，未来需进一步统筹工作任务细化落实的组织协同，强健产业链环弹韧兼备的动能协同，优化发展格局互补互助的空间协同。”厦门大学“碳中和发展力”研究团队首席经济学家孙传旺表示，在推动落实‘双碳’目标任务过程中，要坚持统筹协调、梯次有序的原则，在不同地区间合理分配节能减排任务，因类施策、对点发力，推动我国碳中和向更深层次、更广领域迈进。

(责编：郝帅、吕骞)
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