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机构：金融政策将有力提振经济增长预期和市场信心

2024年09月25日18:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月25日电 （记者王震）德勤中国资本市场服务部今天发布的报告显示，今年前三季度，全球交易所IPO融资额排名中，香港交易所、上海证券交易所分别排名第四和第五，深圳交易所位列第八。

德勤指出，今年4月以来，随着新“国九条”及相关配套政策落实落地，内地资本市场保持了IPO的适当节奏。

“尽管整个资本市场自去年8月起加强监管，上海、深圳两个交易所IPO仍展现出坚韧的表现。”德勤中国资本市场服务部华北区上市业务合伙人周宏宇表示，近日美联储降息释放出很好的信号，将进一步增强整体市场流动性和最终投资情绪。同时，在24日国新办发布会上，中国金融监管部门推出了一系列利率、房地产、资本市场的经济政策，将有力提振经济增长预期和市场信心。未来，美联储是否会二次降息，以及国内相关政策措施的效果值得期待。

展望四季度IPO市场，德勤认为，资本市场强监管、防风险、促高质量发展是监管部门的工作重点，四季度相关政策举措仍将继续落实生效，IPO也将继续保持适当节奏。预计，2024年A股市场将会有95至135只新股上市，融资650至960亿元人民币。

(责编：郝帅、吕骞)
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