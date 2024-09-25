我国5G基站突破400万个
2024年09月25日19:13 | 来源：新华网
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新华社北京9月25日电（记者张辛欣、张晓洁）记者25日从工业和信息化部获悉，截至8月末，我国5G基站总数达404.2万个，占移动基站总数的32.1%，5G移动电话用户达9.66亿户，占移动电话用户的54.3%。
我国已实现“市市通千兆、乡乡通5G、村村通宽带”，网络服务能力持续升级。用户更多，应用更广，更优质的网络，更深更广融入社会生活。
5G与各行各业互联互通，信息底座为数字经济“搭桥铺路”，融合应用加速向行业渗透，新业态新模式新动能不断涌现。据悉，我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%，5G基站和手机全球市场占有率均超过50%。
工业和信息化部有关负责人表示，将坚持适度超前原则，持续加强网络基础设施建设。同时，推动5G网络向文旅、医疗、高校、交通枢纽、地铁等场所，在原有覆盖基础上进一步深度覆盖，加快建设“5G工厂”，打造“5G+工业互联网”升级版，让5G网络更好服务经济社会发展和百姓生活。
(责编：卫嘉、白宇)
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