本报记者 王 洲

秋风徐徐，天朗气清。北京南中轴延长线上，宛如展翅凤凰的北京大兴国际机场迎来投运后的第五个金秋。

2019年9月25日，习近平总书记出席北京大兴国际机场投运仪式，宣布机场正式投运并巡览航站楼。5年来，北京大兴国际机场聚焦平安、绿色、智慧、人文机场建设，不断发挥推动京津冀协同发展的骨干工程作用。

优化服务，实现高水平运营

2021年起连续3年蝉联“中国民用机场服务质量优秀奖”；累计旅客吞吐量突破1.27亿人次、货邮吞吐量超86万吨……这是大兴机场投运5年的成绩单。

作为国际大型枢纽机场，成绩的背后是高水平运营——在大兴机场航站楼，无线网络覆盖全场；打开机场APP，旅客就能看到行李位置；驻场航空公司共享航班信息，实现行李区域空调系统“人来则启、人走则关”……近期，从大兴机场搭乘国际航班的不少旅客发现，凭电子登机牌就能完成离境退税、边检等环节。“现在办完手续后，还有空余时间在机场逛逛，更便利了。”一名旅客说。

2019年投运伊始，大兴机场便推出“一证通关+面像登机”服务，乘坐国内航线的旅客无需出示登机牌，凭订票身份证件即可值机、安检、“刷脸”登机。今年7月，机场将这项服务延伸至部分国际航班。“打印纸质登机牌看似时间不长，但旅客需要前往值机柜台、排队打印。”大兴机场航站楼管理部助理王桂佳介绍，服务升级后平均为旅客节省15至30分钟。

对旅客而言，机场效率关系旅途体验；而对于航空公司而言，飞机运行的每一秒都与真金白银直接挂钩。“去年我们启动‘截弯取直’试点，灵活使用航空器管制移交点，加强与空管沟通协调，让越来越多的进出港航班‘走直线、不绕路’。”北京大兴国际机场国际科技部能源与环境业务经理张彦所介绍。目前，机场日均“截弯取直”航班40余架次，日均节约地面滑行时间131分钟，预计年节约燃油近1200吨。

随着我国免签“朋友圈”逐步扩容、外籍旅客便利化举措不断推进，大兴机场出入境旅客量显著增长。截至9月18日，今年经大兴机场口岸出入境人员数已突破327万人次。

互联互通，服务京津冀协同

作为服务京津冀协同发展的关键枢纽，5年来，大兴机场为区域发展注入动能。

客运航司在飞航线216条，覆盖国内外航点197个，通达25个国家，成为京津冀地区连接世界的空中桥梁。

地面交通不断铺展。京开、京台、京雄、大兴机场及机场北线，5条高速公路连线成面；京雄、津兴、大兴机场线，3条轨道交通穿梭疾行。以轨道交通为例，京雄城际从北京西站到大兴机场最快28分钟，从大兴机场到雄安站最快19分钟……以大兴机场为中心，覆盖京津冀地区主要城市的两小时交通圈已经形成，京津冀协同发展的基础设施保障不断夯实。

地铁大兴机场线草桥站，也是草桥城市航站楼的所在地。今年6月，草桥城市航站楼正式开启国际行李托运业务，成为在海关远程监管下办理国际行李托运业务的城市航站楼。“8编组列车配有专用托运行李车厢，用于托运行李的存放与运输，确保行李安全高效抵达机场。”北京大兴国际机场公共区管理部城市航站楼管理模块助理孔若舟介绍。

如今，城市航站楼服务的不只是北京市内旅客。大兴机场先后在河北固安、涿州、廊坊投运3座京外航站楼，京外旅客在办理完相关手续后，可乘坐机场巴士直接前往机场安检登机。截至目前，4座投运的城市航站楼累计服务旅客180余万人次。

前阵子，河北旅客刘安计划从大兴机场前往广州的大学报到。“在廊坊城市航站楼办理完值机和行李托运手续后，就不用再拖着大箱子了，比以前方便多了。”刘安说。

“未来，我们还将逐步拓展城市航站楼网络布局，在天津西站、丽泽、雄安新区等地探索建设新的城市航站楼。”大兴机场公共区管理部孙巍说。

带动产业，助力区域发展

航空枢纽是国家和地区对外开放的窗口和全球产业体系的节点。飞机起降之间，彰显交通之利，也带来发展之力。

从四周一片农田到产业形成规模，北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管委会规划建设部副部长蔡凌宇在这里工作已逾10年，对点滴变化如数家珍。“临空经济区的发展离不开科学的规划、‘一张蓝图干到底’的决心。”蔡凌宇说。

依托大兴机场的国际国内运输能力，作为大兴机场临空经济区的一部分，临空经济区大兴片区搭建了以生命健康产业为引领，以枢纽高端服务和航空保障为基础，以新一代信息技术和智能装备为储备的“1+2+2”临空产业发展体系，建成国际生物医药园等载体，累计完成固定资产投资773亿元，吸引外资企业199家落户，产业吸引力日益增强。

北京卡尔斯医疗器械有限公司是一家开展三类医疗器械口腔种植体和生物膜研产销的精密加工制造企业。刚入驻大兴机场综保区不久，企业已经接到了不少订单。走进企业生产车间，只见多台进口纵切机正在对原料钛棒进行初步加工。公司总经理宿瀚奇介绍：“临空经济区不仅能满足人才、技术等创新要素快速流动的需求，还是优惠政策叠加的高地。落户在大兴机场综保区内，购买这些进口机床和原料可以享受免税政策，大大压减了企业成本。”

廊坊诚融科技有限公司负责人何晓蒙则对临空经济区的改革力度深有感触。过去，一票报关单项下的保税货物申报出区，如果货量较大，需要调集多辆货车同时装载货物出区。“临空经济区推出‘一票多车’政策后，公司只需用一辆货车就可以完成该票保税货物出区，可以省下50%左右的运输成本。”何晓蒙介绍。

发挥政策优势，离不开区域协同。今年7月，北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管委会和北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管委会联合印发《行政审批会商与政务服务改革创新协同联动工作方案》，两片区有效利用“云窗口”探索跨省市、跨区域政务服务事项“一站式”办理，解决企业办事“多地跑”“折返跑”等问题。

“我们将着力推进开放创新，着力在发展新质生产力上下功夫，不断推进临空经济区经济社会高质量发展。”北京大兴国际机场临空经济区大兴片区党工委副书记、管委会副主任满群杰说。

《 人民日报 》（ 2024年09月26日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经