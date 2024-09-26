人民网记者 乔雪峰

公路是直接服务人民群众的窗口，聚焦出行“小切口”，做好服务“大文章”。在建设过程中，全面提升“绿”的内涵和“美”的品质，着力打造“文旅景路”相融合的绿美公路，让绿美公路成为交旅融合的“重头戏”，成为公路行业更好服务社会、服务沿线和旅游群众的有效抓手。

随着近年来绿美公路创建工作的不断推进，看得见山水、留得住美景、记得住乡愁的那柯里特色小镇焕然一新。“休息区设有观景台和文化走廊，景色优美、文化气息浓厚，我很喜欢这里。”沿着国道线从宁洱县城出发前往白嘟褀，货车司机张有富总要在那柯里休息区休憩一会儿。

绿美公路串联起特色小镇、民族团结纪念园、思普革命纪念馆、昆洛公路题词碑等，传播茶马古道文化，赓续红色血脉，沿着公路看美景，实现了交旅共融。

据了解，绿美交通三年行动实施以来，云南通过打造南北大通道绿美高速公路、国道G213线那柯里段、中老铁路西双版纳段、牟定服务区、昆明长水机场、水富港等约250个“畅、安、舒、绿、美”绿美交通标杆典型示范项目，串联起七彩云南的雪山草甸、热带雨林、瀑布梯田、民俗文化，绘就交旅融合、以绿为底、向美而行的绿美生态走廊。

今年7月，交通运输部公布了绿色交通强国建设专项试点任务入选的第一批试点名单，全国共有61个项目入选，其中云南交投集团培育和发展的绿美通道经济专项试点项目入选。

对此，云南交投副总经理张绍稳在第十六届国际交通技术与设备展览会上表示，近年来，以培育发展绿美通道经济为抓手，因企制宜发展新质生产力，通过培育发展绿美路域经济、绿美路衍经济、跨境走廊经济、数实融合经济、绿美品牌经济，串联、整合路域资源要素，赋予交通大通道新的绿美价值，从而增强企业核心功能和核心竞争力。

张绍稳表示，下一步将通过完善旅游交通基础设施建设、培育干线公路旅游开发、培育公路主题服务区、打造精品旅游自驾线路、培育交旅融合主题IP等五个方面，推动交通和旅游的多形式、多维度、深层次融合。

思小高速公路是国内首条国家2A级景区的高速公路，第一条穿过热带雨林的高速公路，为亚洲象预留“专用通道”。小沙坝服务区是全国首个国家4A级旅游景区的服务区，是体验怒江大峡谷风貌和民族文化的热门“打卡地”。

云南交投绿美通道经济管理部部长太树德表示，近年来，云南交投围绕云南建设交通强省、旅游强省的部署，全力推动交通设施、服务与旅游产业优势互补、融合发展，以“交通+旅游”唱响“有一种叫云南的生活”。

在广袤的大地上，一条条崭新敞亮的乡村公路，犹如舞动的玉带，延伸在青山绿水、千村万寨间。从空中俯瞰，公路与产业、农田、民居、绿树交相辉映，道路往来畅通，沿途风光秀美。

“交通是直接服务游客的‘第一窗口’，这个‘窗口’好不好，对游客至关重要。”来自北京的游客张女士感慨地说，近几年，她多次来云南旅游，发现交通运输网络的颜值、品质在同步提升，确有“车在景中行、人在画中游”的意境。

程军是文山国省干线公路沿线的草莓种植农户，常年来，一直受草莓难保鲜、运输过程中损耗大等困扰。绿美公路建成后，吸引了许多人前来打卡，程军索性把草莓地旁的绿地和水池利用起来，从草莓生产转型为开办集摘草莓、露营、烧烤、垂钓等休闲娱乐活动为一体的“农家乐”。“多亏这条路带来的人气，省去了草莓运输、销售等环节。现在只要种好草莓，踏踏实实招待游客，在家里就有不错的收入。”程军说。

“公路绿了、环境美了、群众富了”，绿美公路不仅把当地生产的蔬菜水果运出去，也把外地游客引进来，推动了全域旅游、带动了就业增收，让群众享受到实实在在的创建成果，绿美公路真正成为一条助力劳动人民幸福生活的生态路、旅游路、致富路。

(责编：王震、吕骞)

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