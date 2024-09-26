刘 琪

原标题：9月份MLF缩量续做 中标利率下行30个基点

9月25日，中国人民银行在其网站“中期借贷便利工作信息”专栏中发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日央行开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为68780亿元。

此次MLF中标利率较前值下行30个基点。央行行长潘功胜9月24日宣布将7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%调降至1.5%。同时他表示：“预计本次政策利率调整之后，将会带动MLF利率下调大概在0.3个百分点”。因此，此次MLF利率下调符合预期。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，当前银行存单到期收益率较低，也是推动MLF操作利率下调的重要动力。

“MLF操作利率下调0.3个百分点，有助于提升MLF资金吸引力，引导更多资金流入小微、‘三农’等实体经济薄弱环节。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，这也释放出国内金融支持实体经济力度再度加大的信号，有助于提振市场信心。

从操作规模来看，本月MLF到期量为5910亿元，故本月MLF为缩量续做，缩减规模为2910亿元。在分析人士看来，MLF缩量续做主要是为了配合即将到来的降准操作。

潘功胜9月24日宣布，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；在今年年内还将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25个百分点至0.5个百分点。

在王青看来，在当前银行体系资金面仍相对充裕的背景下，央行本次续做MLF，一方面是能在目前政府债券发行高峰期有力支持发行；另一方面，能保持银行体系中长期流动性处于较为充裕状态，对四季度银行加大信贷投放提供支持。

值得一提的是，此次MLF操作公告是央行首次公布MLF投标利率情况，操作透明度进一步提高。以往MLF操作都是在“公开市场业务交易公告”专栏中公布，此次拆分至“中期借贷便利工作信息”专栏。

“这主要是为了淡化MLF利率的政策利率色彩，凸显7天期逆回购利率的主要政策利率地位。”王青表示，总体上看，MLF操作利率较大幅度下调，将直接降低银行资金成本，并向贷款利率传导，进而推动企业和居民融资成本下行，这是当前提振内需的一个重要发力点。

(责编：罗知之、陈键)

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