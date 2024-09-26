郭冀川

原标题：“三个加速”推动消费品以旧换新 不断取得新进展新成效

9月25日，国家发展改革委召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示，大力推动消费品以旧换新，是一项利企惠民的重大政策，也是深入实施扩大内需战略的重要举措。目前，我国主要家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆，更新换代的潜力巨大。

文华介绍，国家发展改革委会同各地区、各有关部门，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，出台实施了一系列含金量高、惠及面广的政策措施，推动消费品以旧换新不断取得新进展新成效。近期的工作进展可以用“三个加速”来概括。

第一，政策体系和工作机制加速构建。国家层面，国家发展改革委牵头建立21个部门和单位组成的“两新”部际联席会议制度，定期研究会商，及时协调解决工作推进中的堵点卡点问题。完善政策标准体系，在7月份《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》出台后，有关部门又陆续制定印发了汽车、家电、电动自行车、家装厨卫等4个领域配套细则。此外，支持消费品以旧换新将要制定修订的115项国家标准已经全部完成立项，其中30项已正式对外发布。

地方层面，全国31个省、自治区、直辖市以及5个计划单列市和新疆生产建设兵团，已经全部出台加力支持消费品以旧换新的工作方案，并印发了配套实施细则，明确了相关领域以旧换新的工作目标、操作流程和责任分工。

第二，“真金白银”补贴优惠加速落地。报经国务院同意，国家发展改革委会同财政部，综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，向地方下达1500亿元超长期特别国债资金，支持各地因地制宜实施消费品以旧换新，同时大幅提升重点领域补贴标准，让更多“真金白银”直达消费者。

比如，汽车领域，对符合条件的汽车报废更新，购买新能源乘用车可以补贴2万元、购买燃油乘用车可以补贴1.5万元。报废更新补贴资金的审核发放工作加快推进，截至9月24日，全国汽车以旧换新平台累计审核通过的补贴申请，对应的国债资金支出规模已经接近110亿元。此外，重庆、北京、天津、上海、江苏等24个地区还出台了支持汽车置换更新的政策措施（也就是卖旧买新），置换更新最多可享受1.8万元的补贴。

家电领域，全国家电以旧换新信息平台建成并稳定运行，各地区加力支持家电以旧换新工作全面启动，主要的电商平台也积极参与补贴活动。个人消费者购买符合条件的冰箱、洗衣机、电视、空调等8类家电产品，可以获得销售价格的15%到20%的补贴优惠。一些商品如果叠加平台或是生产企业的补贴让利，优惠幅度更大，消费者享受到了真正的实惠。

第三，地方的探索实践加速推进。各地结合实际，充分发挥自主权和创造力，在落实好国家统一政策的基础上，适当扩大支持范围，创新支持方式，优化服务保障，加强宣传引导，形成了一批典型经验做法。

在扩大补贴范围方面，广东、上海、湖北等20个地区，在国家明确补贴标准的8类家电产品基础上，将烘干机、扫地机、洗碗机、智能马桶、厨房小家电等纳入补贴范围，满足消费者更加多元的更新换新需求。

在优化补贴方式方面，北京、重庆、江苏等23个地区，采取立减模式发放家电补贴，方便消费者即时享受优惠，流程简单方便，而且可以逆向追溯。在提升居民生活品质方面，浙江、四川、甘肃等26个地区，加力推进家装厨卫换新，同时创新方式支持居家适老化改造。

文华进一步介绍，消费品以旧换新政策还间接拉动了相关行业投资和效益增长。今年1月份至8月份，消费品制造业投资同比增长了14.9%。8月份，消费品制造业增加值同比增长了4.2%，增速比7月份继续有所加快。从细分领域看，8月份涉及加力支持消费品以旧换新政策的家用洗衣机产品产量增长7%，智能电视产量增长6.7%，家用电冰箱产量增长4.7%，无论是投资、效益、产量都实现了较快增长。

文华说：“随着消费品以旧换新工作持续推进，政策效果正在逐步显现。从直接效果看，有效激发了消费潜力，直接带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长。与此同时，消费品以旧换新政策还有力拉动了相关行业投资和效益增长，进一步增强企业发展动能。”

(责编：罗知之、陈键)

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