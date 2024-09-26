陈 潇

原标题：多地派发“大礼包” 有望拉动新一轮家装消费

“这次消费券满减折扣差不多有八折，我近期打算把沙发、餐桌全部搞定，再换上新的智能马桶，这次装修实实在在省钱了。”来自武汉正在进行软装的张女士告诉《证券日报》记者。

近期，消费品以旧换新政策力度加大，对家装厨卫等领域补贴作出细化安排。黑龙江、福建等地陆续宣布下发家装厨卫“焕新”补贴，进一步释放家居消费潜力。

《证券日报》记者了解到，目前，各地的家装厨卫“焕新”补贴力度较大，基本按照产品成交价的15%到20%给予补贴，主要在线下家居卖场进行，有不少热销产品甚至已抢购一空。

今年3月份，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；7月份，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

多地陆续推出了具体的工作方案、实施细则，通过财政补贴、打折让利等方式降低消费者的以旧换新成本，加快家装厨卫消费需求释放。

例如，今年中秋，福建厦门市送上了“家装厨卫消费大礼包”，根据《厦门市家装厨卫“焕新”补贴实施细则》，每位消费者单笔消费满1000元，按照产品销售价格（剔除所有折扣优惠后）的20%予以补贴，单笔消费最高补贴2000元，累计享受补贴不超过20000元。补贴范围涵盖洗碗机、蒸烤箱、扫地机（含洗地机、扫地机器人）、智能马桶、智能床等21种厨卫类产品，11种智能家居类产品。

9月24日，江西上饶市出台了《2024年上饶市家装厨卫“焕新”活动实施细则》，即日起至2024年12月31日正式实施，在上饶市境内拥有房产的常住居民均可参与。据了解，本次活动主要通过“线上领券、线下消费”的模式开展，重点支持旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，对个人消费者购买家具、家装建材、智能家居等物品和材料价格在1000元以上的，给予不超过最终成交价格20%的补贴。对消费者在新房装修中所购买的物品和材料参照上述补贴标准执行，每位消费者申领的补贴不超过1万元。单套房屋最多可准许3人（限房产所有人的直系亲属）报名参与领券活动。

上市公司层面，不少企业也在积极响应各地推出的以旧换新政策。8月30日，居然之家在调研活动中表示，近日，国家新一轮以旧换新政策出台，补贴比例较第一期大幅提升。公司全国门店均推出以旧换新活动，同时正积极推进家装“以旧换新”政策落地。

慕思股份在9月份的投资者交流活动中表示，公司提供了一站式的以旧换新服务，解决了旧床垫回收和换新难题，并通过环保化处理旧床垫，助力国家的低碳循环经济战略。

中国建筑材料流通协会会长秦占学对《证券日报》记者表示，此次以旧换新有望拉动新一轮家装消费，持续扩大家居企业的生产需求，推动行业走向良性循环。

(责编：罗知之、陈键)

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