方凌晨

原标题：更好发挥示范引领作用 公募基金多维聚力“长钱长投”

9月24日，国新办举行新闻发布会介绍金融支持经济高质量发展有关情况。证监会主席吴清在会上提到，中长期资金投资运作专业化程度高，稳定性强，对于克服市场短期波动，发挥资本市场“稳定器”“压舱石”作用有着非常重要的意义。

随着居民资产配置、财富管理和养老投资等需求持续增加，中长期资金增加权益投资的需求不断加大，投资者对资本市场的发展动向也愈加关注。包括公募基金在内的机构投资者作为市场上的专业参与者，在促进资源有效配置、资本市场高质量发展方面发挥着重要作用。

在政策的引导和监管部门的积极行动下，近年来机构投资者持有A股流通市值不断提高，但仍存在资本市场中长期资金总量不足、引领作用发挥不够充分等问题。对此，多家受访公募机构表示将积极行动，不断提升投研能力、加快产品创新发展，助推资金流向科技创新等国家重点核心领域，进一步壮大买方力量。

机构投资者

持有A股流通市值提高

机构投资者作为资本市场上的专业投资者，可以为资本市场提供更多中长期稳定的资金来源。

博时基金表示：“机构投资者和长期资金的发展，有利于增强资本市场的买方力量，通过市场化方式对上市公司融资、运作形成有效制衡。同时，机构投资者占比提高，也有利于促进价值投资发展，提高资本市场的配置效率。”

近年来，在政策的引导和监管部门的积极行动下，机构投资者持有A股流通市值不断提高。据吴清介绍，截至今年8月底，权益类公募基金、保险资金、各类养老金等专业机构投资者合计持有A股流通市值接近15万亿元，较2019年初增长了1倍以上，占A股流通市值比例从17%提高到22.2%。这也从侧面表明，当前A股市场中长期投资价值凸显已成为市场上机构投资者的共识。

其中，公募基金是机构投资者重要成员，在大力推动中长期资金入市、促进资本市场健康稳定发展方面也发挥着日益重要的作用。中基协最新数据显示，截至今年8月底，我国境内公募基金管理机构共163家，管理的公募基金资产净值合计30.90万亿元。

在博时基金看来，公募基金行业是以信用托付为根本的行业，基金管理人的根本价值在于为客户创造价值，帮助客户实现财富的保值和增值。价值的源泉来自实体经济的高质量发展。

“公募机构通过发行公募基金产品，广泛募集社会资金，形成规模庞大的中长期资金池，并通过专业运营管理配置到具有成长潜力和投资价值的各类资产中，可以促进资源有效配置，为上市公司提供稳定、可持续的融资环境，推动资本市场形成更加稳健、有韧性的投资生态。尤其是在权益市场低迷时段，公募机构应当充分发挥其专业投资者的能力逆向布局，把握低位建仓机会，这也将为持有人带来较好的中长期投资体验。”泰信基金董事长李高峰在接受《证券日报》记者采访时表示。

通过多元化产品

引导中长期投资

此前，吴清在北京召开的专题座谈会上表示，希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。

对于如何进一步发展壮大买方机构力量、推动中长期资金入市这一重大课题，受访公募机构表示，将积极行动，多维度谋篇布局，努力成为理性投资、价值投资、长期投资的标杆性力量。

多家公募机构表示，中央金融工作会议提出“要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为基金行业的高质量发展提供了根本遵循。

在李高峰看来，公募基金行业汇聚了大量优秀的投资管理和研究人才，在投研、风控等方面具有天然优势，能够通过深入研究、科学决策和稳健运营，利用多元化的产品结构，引导短期资金转化为中长期投资，助推资金流向科技创新、绿色发展、产业升级等国家重点核心领域，为实体经济发展提供稳定的资本支持。

在引导资金支持国家重点核心领域的同时，投资者也共享了相关企业发展红利，形成了良性互动循环。“市场上有许多公募基金产品投资于相关科创板指数，为投资者提供了跟踪科创板表现以及投资新质生产力企业的工具。指数成份股公司的技术创新和价值创造又将提升相关指数的投资价值，有助于投资者分享科技创新与新质生产力企业高质量发展红利，深化新质生产力投资内涵，共同推动科技创新与资本市场的繁荣发展。”博时基金分析称。

在做好普惠金融方面，中欧基金认为，普惠金融旨在实现金融服务普及化和均等化，其核心是确保社会各群体都能以可负担的成本获得适当的、有效的金融服务。“以我们自身为例，在产品方面，调低旗下部分权益基金的管理费率及托管费率，参与与基金规模挂钩、与基金业绩挂钩、与投资者持有时间挂钩的浮动费率产品创新，更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本。”

博时基金则表示：“从全球来看，大众对于ETF及指数投资的需求都在快速的增长，中国ETF及指数的产品在基金产品中的占比仍较低，还需要加快创新发展，为大众资产配置提供高效的指数化投资工具。”

(责编：罗知之、陈键)

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