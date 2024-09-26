龚梦泽

原标题：9月份车市持续火爆 乘用车销量或冲高至210万辆

经历前8个月的产销双增长后，汽车行业在9月份依然热度不减。

乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）最新数据显示，预计今年9月份狭义乘用车零售总市场规模在210万辆左右，同比增长4%，环比增长10.1%。其中，新能源车零售规模预计在110万辆左右，同比增长47.3%，环比增长7.3%，渗透率约52.4%。

乘联会秘书长崔东树向《证券日报》记者表示，随着国家对汽车报废更新补贴力度的加强，市场回暖对车市起到明显的拉动效果，价格战对车企的压力相对减缓，年末车市进入持续走强的良好态势。

在此背景下，各家车企纷纷选择推新品、冲销量。据记者不完全统计，进入9月份，已有20多款新车开启预售或正式上市，进一步催热下半年车市。

“金九银十”开局强劲

乘联会表示，国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应，9月份车市呈高速增长态势。

记者注意到，2024年8月底至今，已有多地发布了最新的汽车以旧换新政策，单车补贴范围最高可达2万元。与2024年上半年出台的报废和置换补贴标准相比，此次政策优惠力度进一步加大。

“‘金九银十’迎来良好开局。”银河证券发布研报称，地方补贴的陆续出台，有望带来消费者持币观望情绪的降低，推动消费者购车热情的进一步回升，为后续车市销量增长带来支撑。

与此同时，在地方补贴基础上，汽车厂商们密集发布新车，推高车市热度。例如，9月10日，上汽大众全新一代帕萨特380TSI家族上市，并推出限时一口价策略；9月19日，蔚来旗下新品牌乐道汽车首款车型乐道L60上市；9月20日，有包括新款大切诺基4xe、锐骐6 Pro、深蓝L07、极氪7X、腾势Z9GT等在内的6款车型上市；此外，领克Z10、极越07等重磅车型也在9月份先后上市。

“如今，车企竞争的关键在于谁能更深入地理解并精准把握中国消费者的具体需求。”极氪智能科技CEO安聪慧表示。

车企推新促销忙

9月25日中午，《证券日报》记者在位于北京市朝阳区的一家华为体验店内看到，前来问询新车的顾客络绎不绝。据门店工作人员介绍，目前华为鸿蒙智行旗下，与赛力斯、奇瑞、北汽蓝谷合作的问界、智界、享界新车将陆续安排店内展示，意在通过与顾客近距离接触，培育顾客的购车意愿。

“每天最低95元，Model Y就可以开回家。”记者前脚刚离开华为门店，特斯拉门店工作人员即上前开始推介。

除了车企层面外，不少4S店和经销商甚至推出了非官方的店补和促销优惠。“我们现在购车优惠力度也很大，还会附赠很多赠品。”岚图汽车门店工作人员向记者表示。

事实上，早在9月8日，极星汽车就打响了降价第一枪。公司表示，为响应以旧换新政策，推出限时优惠，至2024年12月31日前，购买极星4可享受限时优惠，最高补贴高达85000元。随后，上汽荣威飞凡官宣投入超过5.5亿元补贴旗下多款车型。

“从前几年的全国乘用车市场的情况来看，一般每到年末的促销力度相比上一年末都会有所增强。而由于2024年全国乘用车市场价格战持续激烈，预计年末新能源车的促销力度会进一步加大。”崔东树说。

信达证券发布研报称，下半年上市的新车型，全面覆盖了入门级智驾车型、高端豪华轿车、中大型SUV、硬派越野等车型。预计随着政策补贴进一步加码，叠加新车上市热度逐渐升温，车市产销和新车换购量有望明显提升。

(责编：罗知之、陈键)

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