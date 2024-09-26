人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上市旅企纷纷积极“引流” 国庆旅游市场将再掀热潮

李如是
2024年09月26日08:59 | 来源：证券日报
小字号

原标题：上市旅企纷纷积极“引流” 国庆旅游市场将再掀热潮

9月24日，北京市人民政府新闻办公室举行“国庆假日文旅活动”新闻发布会。

国庆假期将至，为满足广大市民、游客对假日旅游的需求和期待，北京市文化和旅游局统筹全市文旅资源，会同各区、各有关单位，计划在国庆假期期间推出2400余场文化活动。以及丰富多元的旅游线路产品。

与此同时，多地文旅企业纷纷通过组织国潮及非遗旅游活动、挖掘特色旅游路线、举办演唱会等多种方式广泛“引流”。

上海证券分析师翟宁馨表示，国庆期间，预计居民出游意愿持续向好，受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好，旅游市场高景气有望延续。

旅企优化改造旅游产品

携程集团发布的《2024国庆旅游预测报告》显示，预计今年国庆期间国内出行人次和旅游消费有望再创历史新高。高质价比产品带动长假旅游预订火热。

包括国庆假期在内，出于对未来游客数量增长的乐观期望，多家旅游板块上市公司正在积极优化、改造旅游产品和设施。

9月25日，丽江股份发布公告称，拟将丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资总额由2.95亿元调整增加至5.32亿元。现索道运量为360人/小时，预计改造后索道运量将达到1900人/小时，预计实际项目建设期为两年。

9月11日，峨眉山A表示，金顶索道改造提升项目已完成图纸设计，进入预算编制阶段，索道设备开始生产，预计于2025年年底前完工，并于2026年上半年投入运营。

9月20日，长白山表示，今年一季度，公司相继推出滑雪、戏雪、赏雪、泡温泉等冰雪旅游产品，第二季度，公司更新了部分老旧车辆，首批网约车正式上线运营，完成公交车公司和业务收购，增购新能源车辆，推出“延吉—北景区”直通车服务。

“索道是景区类旅游企业主要的营收来源之一，属于较刚性的旅游产品，且利润率较高。改造索道，增加运载客流量、给游客带来更好的旅游体验，也将为景区带来更多的收益。但不仅是索道，景区内的旅游产品及设施均需要持续创新和优化，特别是内容性、体验性产品，旅游板块上市公司需要为未来长期发展做更多准备。”产业研究咨询机构景鉴智库创始人周鸣岐向《证券日报》记者表示。

各地拟推出各类特色活动

周鸣岐表示，国庆将至，各地文旅局也在积极通过开办旅游节、挖掘旅游路线、发放文旅消费券等方式吸引客流。旅游消费给居民带来的休闲放松体验，对于提升幸福感是不可或缺的，各地相关部门也越来越重视文旅市场的建设，形式愈发丰富多彩。

多地举办的国潮灯展活动成为一大亮点。据北京市文旅局披露消息，国庆期间，全市各级公共文化服务机构围绕致敬祖国共贺华诞，将组织开展灯会、游园会、文艺演出、阅读推广、非遗体验等群众喜闻乐见的文化活动933场，同比增长11%。其中，“京彩灯会”将在国庆期间持续亮灯，包括通过九大主题展区200余组创意灯组和各类主题活动，向国内外游客集中展示京味文化和中华传统文化的魅力。

云南省大观楼景区举办的“大观奇妙夜”灯展，不仅有取材于云南民间文学的“阿诗玛”、大观楼长联的“大观印象”、云南非遗的“滇派内画”，更有最大的蘑菇矩阵灯组“蘑菇SUPER CLOUD”，最高达13米。

“非遗+旅游”方面，国庆期间，各地也将推出一批特色活动。例如，山西省隰县小西天景区将组织国家级、省级、市级非遗代表性项目走进景区，讲好传统文化故事；上海市将围绕“一笼国潮·鹤舞南翔”主题，举办2024年南翔国潮大会；贵州省将举办“多彩贵州游·非遗伴你行”系列活动，在重点景区开展非遗集市、非遗互动体验、非遗展示等主题活动。

一大批“文化盛宴”已就绪，演唱会等音乐节也在紧锣密鼓地筹办中。“为一场演唱会奔赴一座城市”已经成为时下一种热门现象。据《证券日报》记者不完全统计，国庆期间，国内多地计划举办演唱会，汇集诸多明星，开启超强“引流模式”。

周鸣岐表示：“今年以来，‘演艺经济’遍地开花。随着人民群众物质生活水平的不断提高，多元化、个性化的娱乐需求愈发强烈。一场阵容强大、质量高的演出不仅能够有效吸引游客，还能带动区域内吃、住、行、游、购、娱等各类服务消费。但各地也要注意加强市场监管，避免‘门票刺客’扰乱市场秩序，构建价格公允的市场消费环境。”

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：推动中文域名科技创新 加强网络知识产权保护
　　“世界前沿科技大会.网址”“成都大运会.网址”“蓉宝.网址”“中国科学院.网址”“故宫博物院.网址”“一带一路论坛.网址”“中国互联网大会.网址”“南博会.网址”……近年来，一系列开通使用的中文域名出现在大众的视野中。 业内人士认为，域名作为互联网的枢纽，既是数字时代的关键信息基础设施，也是推进数字经济发展的重要基石。…
提活力 并购重组改革促进资源有效配置
　　人民网北京9月25日电 （记者黄盛）国新办9月24日就金融支持经济高质量发展有关情况举行了新闻发布会，证监会主席吴清在会上表示，为进一步激发并购重组市场活力，证监会在前一阶段广泛调研、听取各方意见的基础上，研究制定了支持并购六条，即《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称《意见》），并坚持市场化方向，更好发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用。 24日晚，证监会就《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）向社会公开征求意见。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部