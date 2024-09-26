李如是

原标题：上市旅企纷纷积极“引流” 国庆旅游市场将再掀热潮

9月24日，北京市人民政府新闻办公室举行“国庆假日文旅活动”新闻发布会。

国庆假期将至，为满足广大市民、游客对假日旅游的需求和期待，北京市文化和旅游局统筹全市文旅资源，会同各区、各有关单位，计划在国庆假期期间推出2400余场文化活动。以及丰富多元的旅游线路产品。

与此同时，多地文旅企业纷纷通过组织国潮及非遗旅游活动、挖掘特色旅游路线、举办演唱会等多种方式广泛“引流”。

上海证券分析师翟宁馨表示，国庆期间，预计居民出游意愿持续向好，受益于免签政策和全球航班运力复苏的双重利好，旅游市场高景气有望延续。

旅企优化改造旅游产品

携程集团发布的《2024国庆旅游预测报告》显示，预计今年国庆期间国内出行人次和旅游消费有望再创历史新高。高质价比产品带动长假旅游预订火热。

包括国庆假期在内，出于对未来游客数量增长的乐观期望，多家旅游板块上市公司正在积极优化、改造旅游产品和设施。

9月25日，丽江股份发布公告称，拟将丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资总额由2.95亿元调整增加至5.32亿元。现索道运量为360人/小时，预计改造后索道运量将达到1900人/小时，预计实际项目建设期为两年。

9月11日，峨眉山A表示，金顶索道改造提升项目已完成图纸设计，进入预算编制阶段，索道设备开始生产，预计于2025年年底前完工，并于2026年上半年投入运营。

9月20日，长白山表示，今年一季度，公司相继推出滑雪、戏雪、赏雪、泡温泉等冰雪旅游产品，第二季度，公司更新了部分老旧车辆，首批网约车正式上线运营，完成公交车公司和业务收购，增购新能源车辆，推出“延吉—北景区”直通车服务。

“索道是景区类旅游企业主要的营收来源之一，属于较刚性的旅游产品，且利润率较高。改造索道，增加运载客流量、给游客带来更好的旅游体验，也将为景区带来更多的收益。但不仅是索道，景区内的旅游产品及设施均需要持续创新和优化，特别是内容性、体验性产品，旅游板块上市公司需要为未来长期发展做更多准备。”产业研究咨询机构景鉴智库创始人周鸣岐向《证券日报》记者表示。

各地拟推出各类特色活动

周鸣岐表示，国庆将至，各地文旅局也在积极通过开办旅游节、挖掘旅游路线、发放文旅消费券等方式吸引客流。旅游消费给居民带来的休闲放松体验，对于提升幸福感是不可或缺的，各地相关部门也越来越重视文旅市场的建设，形式愈发丰富多彩。

多地举办的国潮灯展活动成为一大亮点。据北京市文旅局披露消息，国庆期间，全市各级公共文化服务机构围绕致敬祖国共贺华诞，将组织开展灯会、游园会、文艺演出、阅读推广、非遗体验等群众喜闻乐见的文化活动933场，同比增长11%。其中，“京彩灯会”将在国庆期间持续亮灯，包括通过九大主题展区200余组创意灯组和各类主题活动，向国内外游客集中展示京味文化和中华传统文化的魅力。

云南省大观楼景区举办的“大观奇妙夜”灯展，不仅有取材于云南民间文学的“阿诗玛”、大观楼长联的“大观印象”、云南非遗的“滇派内画”，更有最大的蘑菇矩阵灯组“蘑菇SUPER CLOUD”，最高达13米。

“非遗+旅游”方面，国庆期间，各地也将推出一批特色活动。例如，山西省隰县小西天景区将组织国家级、省级、市级非遗代表性项目走进景区，讲好传统文化故事；上海市将围绕“一笼国潮·鹤舞南翔”主题，举办2024年南翔国潮大会；贵州省将举办“多彩贵州游·非遗伴你行”系列活动，在重点景区开展非遗集市、非遗互动体验、非遗展示等主题活动。

一大批“文化盛宴”已就绪，演唱会等音乐节也在紧锣密鼓地筹办中。“为一场演唱会奔赴一座城市”已经成为时下一种热门现象。据《证券日报》记者不完全统计，国庆期间，国内多地计划举办演唱会，汇集诸多明星，开启超强“引流模式”。

周鸣岐表示：“今年以来，‘演艺经济’遍地开花。随着人民群众物质生活水平的不断提高，多元化、个性化的娱乐需求愈发强烈。一场阵容强大、质量高的演出不仅能够有效吸引游客，还能带动区域内吃、住、行、游、购、娱等各类服务消费。但各地也要注意加强市场监管，避免‘门票刺客’扰乱市场秩序，构建价格公允的市场消费环境。”

(责编：罗知之、陈键)

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