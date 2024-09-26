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FAST核心阵首台试验样机开工建设

2024年09月26日09:01 | 来源：科技日报
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原标题：FAST核心阵首台试验样机开工建设

科技日报北京9月25日电 （记者陆成宽）在500米口径球面射电望远镜（“中国天眼”FAST）落成八周年之际，“中国天眼”核心阵科学和技术研讨会25日在贵州省平塘县召开，百余位专家学者齐聚一堂，共同谋划FAST核心阵的科学规划和建设。当天，“中国天眼”核心阵首台试验样机正式开工建设。

据悉，“中国天眼”核心阵的建设，将进一步提升望远镜灵敏度优势和优良成图能力，聚焦极端致密天体的起源与演化等当前天文学最前沿的科学问题，有望在时域天文、宇宙的成分与演化和引力波暴等研究领域率先取得突破性成果，为人类探索宇宙奥秘提供更为强大而精准的观天利器。

(责编：罗知之、陈键)
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