人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国制造：向智发力 向新图强

都 芃
2024年09月26日09:01 | 来源：科技日报
小字号

原标题：中国制造：向智发力 向新图强

金秋时节，青藏高原迎来了一对特殊的“客人”。9月下旬，国产大型客机C919首次飞抵西藏拉萨贡嘎国际机场，与正在进行“环青藏高原”演示飞行的国产支线客机ARJ21相聚。中国制造的民航客机在“世界屋脊”之上腾飞。

复兴号高铁列车、国产大型邮轮、重型燃气轮机……新中国成立75年来，中国制造不断填补空白、创造纪录，实现从“造不了”到“造得好”的跨越式发展。

如今，我国已成为全球产业门类最齐全、产业体系最完整的国家之一。人民物质生活水平得到极大改善，全球经济竞争力不断增强，综合国力显著提升，从制造大国向着制造强国阔步迈进。

关键领域打破垄断补齐短板

不久前，在广东华电清远华侨园项目现场，国内首台自主可控F级重型燃机（G50）实现2000小时满负荷商业运行，顺利通过产品鉴定。这标志着G50燃机正式具备了从“1”到“N”的推广应用能力，填补了我国自主燃气轮机产业空白，对后续自主燃机商业运行具有重要参考意义。

以重型燃机为代表的关键技术产品是国之重器，对保障国家安全、推动经济社会高质量发展具有重要意义。75年来，瞄准能源、交通、通信等关键领域，我国在关键技术产品制造方面取得一系列突破，填补国内空白，打破国际垄断。

0.1毫米，这是宽幅超薄无取向电工钢的厚度。这种“手撕钢”广泛应用于高效电机、高端无人机、新能源汽车等高技术产品，此前仅有极少数国家可以生产制造。

去年6月，中国宝武新钢集团在全球首次实现1250毫米宽幅0.1毫米超薄无取向电工钢的全流程生产，标志着我国在该领域的研发制造水平达到世界领先。

新中国成立初期，我国钢铁年产量只有15.8万吨，只占当年世界钢产量的0.1%。如今，我国粗钢年产量已突破10亿吨，长期占据世界钢铁产量的半壁江山。同时，殷瓦钢、高端硅钢、超高强度钢……一系列高技术钢铁产品相继取得突破，摆脱了关键产品受制于人的局面。

1956年，新中国第一辆汽车在中国第一汽车制造厂下线，结束了新中国不能造汽车的历史。60余年后的今天，同样在长春，走进中车长春轨道客车股份有限公司的焊接车间，一排排机械手正在焊接CR450动车组转向架。试验速度450公里、商业运营速度400公里的CR450动车组样车即将下线，将再一次创造中国高铁新纪录。

一项项突破成果的背后，是从企业到国家对科技创新的长期投入。2023年，我国全社会研发经费超过3.3万亿元，是2012年的3.2倍，研发投入强度达到2.64%，超过了欧盟国家平均水平。

根据不久前公布的“2024中国制造业企业500强”榜单，上榜制造业企业2023年共计投入研发费用约1.23万亿元，较上年增长12.51%。

自2010年我国制造业增加值首次超过美国，成为全球制造业第一大国至今，我国已连续14年保持制造业总体规模全球第一。经过75年的发展，我国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类等全部工业门类的国家。中国制造，正为我国经济社会高质量发展提供强劲动力。

传统产业向智借力华丽蜕变

走进位于上海的宝钢股份冷轧车间，黑漆漆的厂房内，生产线正在有条不紊地运行，只有设备指示灯发出微微光亮。“近三年来，我们大力推进人工智能、大数据等技术应用，打造出更加聪明的‘黑灯工厂’。”该厂分管智慧制造的副厂长刘德成手指着一处明亮的小屋告诉记者，在这间被称为“工厂大脑”的主控室内，三名操作人员守在几十个显示屏前，便可监控整个工厂的运行。甚至远在千里之外的宝钢湛江生产基地的情况也同样尽收眼底。“以前我们三分钟就要对生产进行一次操作调整，但现在应用人工智能辅助操作后，平均只需要半个小时介入一次，人员工作负荷大大降低。”刘德成说。

这是中国制造向中国“智造”跨越的万千缩影之一。

“灯塔工厂”被誉为“世界最先进的工厂”，象征着全球智能制造的最高水平。截至2023年底，全球共有153座“灯塔工厂”，其中62座位于中国。中国也是拥有“灯塔工厂”最多的国家。

党的十八大以来，党和政府高度重视智能制造发展。党的二十届三中全会提出，加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

工业互联网被称为智能制造的“神经系统”，具有打通制造业上下游环节，贯通全产业链的重要作用。2022年，工业互联网标识解析体系——国家顶级节点全面建成，我国工业互联网功能体系逐步完善。

在有着70余年历史的沈鼓集团，记者看到其透平公司转子车间里一台台数字化工位机整齐排列，图纸、工艺流程、物料等信息在显示屏上一目了然。如今，在沈鼓集团智能车间，人、机、料等数据全部实现线上管控。通过应用工业互联网平台，从上游原材料生产，到下游安装应用，全链条实现数字贯通。“现在我们为客户提供的不仅是一台大功率空气压缩机，更是一整套数字化解决方案。”沈鼓集团信息数据中心主任郝玉明说。

不久前闭幕的2024全球工业互联网大会公布的数据显示，我国工业互联网核心产业规模突破1.35万亿元，全面融入49个国民经济大类，实现工业大类全覆盖。工业互联网标识注册量突破5100亿，服务企业近45万家，“5G+工业互联网”项目数超过1.4万个。随着数字技术与制造技术的深度融合，中国制造正在完成向高端化、智能化的华丽蜕变。

新兴产业练好“内功”扬帆“出海”

9月的厦门东渡港区现代码头浪花翻涌，装载有117辆锂电池纯电动大巴车的新加坡籍散货船“慧海”轮起航离港，驶往“一带一路”共建国家新加坡和吉布提。海关总署公布数据显示，2024年1至8月份，我国累计出口汽车409.4万辆，同比增长27.5%。

近年来，以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”外贸出口增长强劲。今年上半年，“新三样”合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点。我国已成为全球汽车制造和太阳能装机容量第一大国。

瞄准制造业高质量发展，我国围绕产业链部署创新链，持续引领产业科技创新，在多个制造业领域体现出显著竞争优势。

“动力电池是新能源汽车的核心部件，中国坚持走绿色、低碳可持续发展道路，高度重视汽车产业绿色转型发展，推动新能源汽车和动力电池产业发展取得了积极成效。”工业和信息化部副部长熊继军在此前召开的2024世界动力电池大会上表示，围绕动力电池我国已建成涵盖基础材料、单体电芯、系统集成、制造装备、回收利用等在内的完备产业体系，向全球供应超过70%的正负极、电解液、隔膜等关键原材料，培育出一批具有较强国际竞争力的领军企业。中国制造正令世界刮目相看。

随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，国际产业分工与全球经贸格局正迎来深度调整。面对纷繁复杂的国际形势，制造业仍是我国参与国际竞争合作的重要优势，是我国经济社会高质量发展的“压舱石”。

在推进新型工业化与制造业高质量发展的前进道路上，科技创新正不断为制造业注入澎湃动力，新质生产力加快形成，我国制造业规模、效率、体系优势将更加显著，迈向制造强国的步伐更加铿锵有力。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：推动中文域名科技创新 加强网络知识产权保护
　　“世界前沿科技大会.网址”“成都大运会.网址”“蓉宝.网址”“中国科学院.网址”“故宫博物院.网址”“一带一路论坛.网址”“中国互联网大会.网址”“南博会.网址”……近年来，一系列开通使用的中文域名出现在大众的视野中。 业内人士认为，域名作为互联网的枢纽，既是数字时代的关键信息基础设施，也是推进数字经济发展的重要基石。…
提活力 并购重组改革促进资源有效配置
　　人民网北京9月25日电 （记者黄盛）国新办9月24日就金融支持经济高质量发展有关情况举行了新闻发布会，证监会主席吴清在会上表示，为进一步激发并购重组市场活力，证监会在前一阶段广泛调研、听取各方意见的基础上，研究制定了支持并购六条，即《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称《意见》），并坚持市场化方向，更好发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用。 24日晚，证监会就《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）向社会公开征求意见。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部