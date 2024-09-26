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扩大国际“朋友圈” 共享贸易新机遇

——第三届全球数字贸易博览会侧记

江 耘
2024年09月26日09:02 | 来源：科技日报
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原标题：扩大国际“朋友圈” 共享贸易新机遇

总投资额超千亿元的36个重大项目集中签约，多家国内外跨境企业签署合作意向，《中国数字商务发展报告》等成果发布……9月25日，浙江杭州，第三届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”）启动当天成果丰硕。

当天的“丝路电商日”启动仪式上，《“丝路电商”合作发展报告2024——开放创新打造合作新高地》（以下简称《报告》）发布。《报告》梳理了2023年以来“丝路电商”合作的发展重点、亮点举措和成效经验，并对下一步“丝路电商”合作进行展望。

从骑着骆驼运货物到互联网上跑数据，丝绸之路被赋予新的价值。目前，中国已与33个国家建立电子商务合作，“丝路电商”成为共建“一带一路”的金名片。

《报告》显示，“丝路电商”合作坚持发展优先、普惠包容等理念，从数字基础设施建设等方面入手落实全球发展倡议，帮助伙伴国提升数字基础设施水平，缩小与发达国家差距。中国企业积极参与信息通信互联互通，带动伙伴国物流基础设施的改善。比如，中国联通为东盟国家提供国际入境业务电路超120条，合作项目超240个。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰介绍，依托“丝路电商”合作，中国与各方在推动电商发展、促进数字经济包容性增长方面相向而行，呈现显著的“互利共赢、共同发展”特征，越来越多的国家开始认同“做电商找中国”。

贸易投资是促进数字和绿色领域发展的黏合剂和重要引擎，同时，数字经济和绿色发展也为全球和区域贸易投资贡献新的增长点。

本届数贸会启动前，在国网杭州供电公司推动下，大会举办地杭州大会展中心完成2350个绿证单位的认购。这意味着本届数贸会将实现100%绿色电力供应，预计可减少约1500吨碳排放。

当天举行的数字赋能绿色发展产业对接会上，基于《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》的一批成果发布。国际贸易中心、义支付、杭州银行等机构代表进行了深入探讨。

“数字化转型为许多国家的贸易增长和扩大就业带来了新的机遇。然而不可忽视的是，‘数字鸿沟’也让许多发展中国家都处在数字经济发展的边缘。”启动仪式上，世界贸易组织总干事伊维拉通过视频致辞表示，本届数贸会的举办，有助于建立一个更强大、更有包容性的全球数字经济发展环境。

（科技日报杭州9月25日电）

(责编：罗知之、陈键)
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