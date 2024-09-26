人民网北京9月26日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局25日最新发布数据显示，全国夏粮旺季收购接近尾声，主产区各类粮食企业累计收购夏粮超7000万吨，收购量处于近年来较高水平。

2024年我国夏粮实现增产、早稻保持稳定，为全年粮食丰收奠定了良好基础，为增强经济持续回升向好态势、推动高质量发展提供了坚实支撑。

据介绍，今年夏粮上市以来，有关部门积极发挥市场机制作用，加强粮食收储调控，统筹做好市场监测、产销衔接、储备轮换等工作，收购进展总体顺利。

新麦上市后，在有序做好轮换收购同时，按有关部门工作安排，中储粮集团公司在河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北等8个主产省（区）小麦主产区全面增加新季小麦收储规模，积极发挥市场引领作用，助力牢牢守住农民“种粮卖得出”底线。

全国夏粮旺季收购接近尾声，秋粮开始陆续上市。“预计今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右，与上年总体持平。”国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全表示，将针对不同品种市场供求形势精准施策，做好粮食收储调控工作，引导各类企业积极入市收购，全力保障农民售粮顺畅、粮食市场运行平稳。同时，加大预约收购推广力度，让农民少跑腿、快售粮。针对可能突发的灾害天气影响，提前研究应对措施和应急预案，统筹做好粮食收购、安全储粮、安全生产等各项工作。

(责编：王震、吕骞)

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