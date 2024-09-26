人民网北京9月26日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，9月24至25日，2024年全国统计法治工作会议在安徽合肥召开。国家统计局党组书记、局长康义在会上表示，过去一年各级统计机构和广大统计人员深入贯彻落实党中央决策部署，着力发挥统计监督职能作用，坚定不移防治统计造假，深入推进刚性制度体系建设，扎实开展统计造假专项治理行动，全面启动新一轮统计督察，积极推进统计法治宣传教育，统计数据质量进一步提高，统计服务中国式现代化的基础更加坚实。

康义强调，《统计法》是统计工作的根本大法，新修改《统计法》充分体现党中央对统计工作的新部署新要求，是统计法治建设进程中一座新的里程碑。要切实增强学习贯彻新修改《统计法》责任感使命感，深刻认识新修改《统计法》的政治性、时代性和方向性，准确把握修改重点内容，统筹完善配套法规规章及规范性文件，迅速掀起学法普法热潮，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

康义表示，要严格落实防治统计造假责任制，从严查处统计违纪违法行为，全面提升统计督察效能，持续深化统计监督与其他各类监督贯通协调，不断提升执法专业化规范化水平，努力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化统计执法监督队伍。

(责编：杨曦、吕骞)

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