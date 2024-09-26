人民网北京9月26日电 （记者杨曦）在国家林草局24日召开的新闻发布会上，国家林草局资源司司长刘克勇介绍，2024年以来，国家林草局分2批公开通报20起毁林毁草典型问题，督促地方落实查处整改责任，引起了相关地区总林长的高度重视，得到了社会的广泛关注。此次通报的问题共10个，涉及四川、河北、江西、黑龙江、辽宁、贵州等地。

全面推行林长制是推动生态文明建设重大制度改革，是统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的开创性政策举措。2020年中办、国办印发《关于全面推行林长制的意见》以来，国家林草局始终将加强林草资源保护管理作为全面推行林长制的重要内容，明确各级林长林草资源生态保护的职责任务，优化改进林长制督查考核方式方法，创新林草资源执法监督手段，不断释放打击毁林毁草违法行为“严起来”的信号。

刘克勇表示，国家林草局将充分发挥林长制“利剑”作用，进一步加大对破坏林草资源违法犯罪行为的打击力度，推动林草事业高质量发展。

一是发挥林长制统领作用。督促各级林长组织领导责任区域林草资源保护发展工作，落实保护发展林草资源目标责任制，依法全面保护林草资源，强化林草行业行政执法。

二是强化林长制督查考核。根据中央统筹督查检查考核的部署要求，国家林草局将原有的11项督查、检查、考核全部整合到林长制督查考核一个平台，并将林草资源保护管理情况作为督查考核各省推行林长制工作的重要任务和指标之一。为切实减轻基层负担，聚焦督查考核重点，2024年我们修订了《林长制考核办法》，简化了林长制督查工作方案，将地方违法违规林地使用、林木采伐、公益林调整等严重破坏森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地问题，以及违法违规审批、行政执法不严不实等管理问题，作为重要减分项和重点督查工作内容。林长制督查考核结果，每年以“一省一单”形式向各省总林长反馈，有力推动了林草资源保护管理等工作。

三是加强日常执法监督。组织开展“护绿行动”等专项工作，坚持“带着线索去、跟着问题走、盯着问题改”，国家林草局各专员办、直属院采取异地交叉互检，并充分利用生态感知平台中的最新卫星遥感数据、资源管理矢量数据，提升督查工作精细化和信息化水平，着力推动督查增效和基层减负并举。同时，强化林草执法人员能力提升和专业执法培训，构建“横向到边、纵向到底”的全覆盖、全链条林长制管理模式，着力打通林草资源保护管理的“最后一公里”。

(责编：杨曦、吕骞)

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