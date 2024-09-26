人民网记者 黄盛

“现在企业正处于一个高速发展的阶段，与国内许多新能源汽车品牌达成了合作的意向，所以急需对于设备进行技能的提升，满足客户的需求。”近日，湖南株洲一家工程塑料科技公司的生产总监邹好号说，公司从当地银行机构获得了1500万元科技创新和技术改造再贷款，计划用于购置国内领先的自动化装备，建造连续反应尼龙自动化生产线，为技术升级、扩大产能缓解资金压力。

“从填报工业领域科技创新和技术改造专项再贷款申报清单，到获得贷款，时间高效迅速。”邹好号表示，再贷款提升了产品质量和产能，为企业高质量转型升级发展注入全新动力。

借助科技创新和技术改造再贷款来加速技术迭代、扩大产能规模、提高市场竞争力的，不仅上述工程塑料科技公司。日前在山西太原潇河新兴产业园区内，一家重型机械集团正通过集成最先进的传感器和智能决策系统，给中大型起重机这种传统“大块头”产品安装“智慧大脑”和“火眼金睛”。该大型工程起重机智能制造项目在当地金融机构支持下，获得了2.59亿元技术改造和设备更新再贷款。

“企业在设备更新中的融资需求主要由银行贷款满足，中国人民银行通过再贷款政策工具给予支持。”中国人民银行信贷市场司司长彭立峰表示，今年4月，中国人民银行会同国家发展改革委等部门创设了科技创新和技术改造再贷款，规模5000亿元，利率1.75%。其中，安排1000亿元额度支持初创期、成长期科技型中小企业“首贷”；安排4000亿元额度专项支持重点领域设备更新和技术改造项目，并强调优先支持中小企业申报的相关项目。

彭立峰介绍说，政策实施以来，相关部门组织项目遴选，累计向银行机构推送3批次、1.3万个备选项目。目前推送的设备更新项目已基本实现融资对接和尽调的“全覆盖”，累计签约贷款金额2300亿元，加权平均利率3.1%，比1年期LPR利率（3.35%）还低25个基点，有力支持了重点领域技术改造和设备更新项目的实施。在已签约的科技创新和技术改造再贷款中，有70%的资金用于支持中小企业。

另据记者了解，再贷款是重要的货币政策工具，是中央银行对金融机构的贷款。作为一种结构性货币政策工具，专项再贷款一是有助于降低金融机构资金成本，使金融机构以较低利率向实体经济提供信贷支持；二是有助于引导金融机构定向支持相关领域，例如，支农支小再贷款较好地引导信贷资金流向小微企业和“三农”主体。

近年来，中国人民银行创设了多个专项再贷款，引导金融机构加大对科技创新、小微企业、绿色发展等领域的精准滴灌，提高货币政策的精准性和有效性。比如，2022年4月，中国人民银行创设科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度；2022年9月，中国人民银行创设设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构向经营主体设备更新改造提供支持。

科技创新和技术改造再贷款则是中国人民银行在整合原有科技创新再贷款和设备更新改造专项再贷款的基础上设立，是调整优化后的结构性货币政策工具。中泰证券研究所政策组首席分析师杨畅对此认为，科技创新和技术改造再贷款的利率为1.75%，与现有的普惠养老专项再贷款、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款、交通物流专项再贷款等利率一致，充分体现了货币政策引导结构优化的导向，表明了对初创期、成长期科技型中小企业的充分支持，以及加快重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新。

也有专家认为，科技创新和技术改造再贷款有助于引导金融机构加大对科技创新和科技型企业的支持力度，更好地做好科技金融大文章。同时有助于支持金融机构落实好国务院部署，助力推动新一轮大规模设备更新和技术改造。

(责编：王震、吕骞)

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