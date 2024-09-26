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今年秋粮旺季收购预计2亿吨左右 粮企积极入市保障农民售粮顺畅

人民网记者 李栋
2024年09月26日09:31 | 来源：人民网
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当前，大部分秋粮作物进入成熟收获期，各地陆续开始大面积收获。

国家粮食和储备局粮食储备司司长罗守全预计，今年秋粮旺季收购量在2亿吨左右，与上年总体持平。有关部门将针对不同品种市场供求形势精准施策，做好粮食收储调控工作，引导各类企业积极入市收购，全力保障农民售粮顺畅、粮食市场运行平稳。

做好粮食收购、实现颗粒归仓，是事关粮食市场平稳运行、种粮农户收益的重要工作，也是粮食品质把控的第一关。

在浙江省宁波市奉化区的稻田里，伴随着收割机隆隆的轰鸣声，沉甸甸的稻穗化作一粒粒饱满的稻谷，被装入路旁的运输车里。“稻谷将被转运至粮食产后服务中心，开启烘干过程。”当地农业合作社工作人员说。

在奉化区数智农业产业园，售粮农户将车辆停在指定位置后，稻谷通过漏斗状的设施送入筛子，筛出稻壳、灰尘等杂质，随后自动送入烘干机。控制室的大屏显示着每台设备运行的情况，“稻谷水分低于13.5%时，会自动从烘干仓内排出，暂存于钢板仓内，等待农户‘提货’。”操作员一边紧盯大屏一边介绍说。

“在浙江、陕西等地，我们设计并建造了多个粮食产后服务中心。”中粮集团相关负责人表示，自动烘干设备让粮食不落地即可“速干”，实现了粮食计量、装卸、烘干、储存及发放等环节不落地操作，极大降低了转运过程中的损耗，确保了粮食的品质与安全。

在东北、内蒙古、山东、江苏等全国优质粮食主产区，中粮集团进行战略布局和投入，通过强化仓容、资金、人员及服务配置，利用科技赋能，做好粮食收购工作；中储粮各直属企业在资金、仓容、人员、设备等方面做好充分准备，通过完成全国900余家所属库点的智能化粮库系统升级，有力提升粮食购销领域风险防控能力，保障今年秋粮收购工作高效开展。

在全国层面，随着新季秋粮陆续收获上市，国家有关部门对秋粮收购工作作出安排部署。近日，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局等九部门联合发布《关于切实做好2024年秋粮收购工作的通知》（下称《通知》），多措并举搞好收储调控。

《通知》要求坚持市场化理念，更多采用市场化方式，推动形成主体多元、购销踊跃、流通顺畅的粮食市场良好局面。要统筹考虑玉米、稻谷、大豆等秋粮品种生产形势和市场走势，提前谋划，丰富政策储备，掌握工作主动。要加强收购工作统筹组织，确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。涉粮央企、地方大型骨干企业要自觉服务宏观调控，始终在市、均衡有序购销。

《通知》提出，要坚持市场化理念不动摇，更多采用市场化方式和手段，推动形成主体多元、购销踊跃、流通顺畅的粮食市场良好局面。

“注重同向发力、激发活力。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示，要顺应粮食产业发展规律，从规划引领、政策支持、基础建设、搭建平台、产销合作、惠企服务等方面着力，进一步形成市场导向、政府引导、企业运作、社会支持的生动局面。

(责编：王震、吕骞)
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