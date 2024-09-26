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水利部：1至8月全国水利建设完成投资超8000亿元

2024年09月26日09:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月26日电 （记者王仁宏）“今年1至8月，全国水利建设落实和完成投资、实施水利工程数量、吸纳就业人数等均超去年同期，为推动经济持续增长和稳定发展作出水利贡献。”9月25日，水利部副部长王宝恩在新闻发布会上介绍了今年我国水利基础设施建设的相关成效。

今年以来，水利部统筹高质量发展和高水平保护，在坚决打赢防汛抗洪硬仗的同时，聚焦灾后恢复重建和国家水网建设，跟踪增发国债项目审批、资金到位、工程进度等情况，每月调度会商，对建设任务重的省份加强指导帮扶，在保证工程建设质量安全前提下，全力推动水利基础设施建设。

1至8月，全国水利建设完成投资8019.4亿元，在去年同期较高水平基础上增长10.7%，再创新高。河北、广东、浙江、山东、安徽等5个省份完成投资超过400亿元。增发国债安排水利建设项目7800多个，已完成投资3037.7亿元，其中河北完成投资超400亿元，北京完成投资超200亿元。

1至8月，新开工37项重大水利工程，较去年同期多6项，特别是新时代保护治理黄河的标志性重大工程——古贤水利枢纽开工建设；珠江三角洲水资源配置工程全线通水，黑河黄藏寺水利枢纽、江西花桥水库、内蒙古东台子水库下闸蓄水，西藏湘河水利枢纽全面建成投产投运；南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾水资源配置等一批国家水网重大工程加快实施。

1至8月，全国实施水利项目4.2万个、同比增长14.1%，其中新开工项目2.8万个、同比增长18.7%。大规模水利基础设施建设积极创造就业岗位，充分发挥稳就业重要作用。截至8月底，全国水利项目施工吸纳就业209.8万人、同比增长6.9%。其中，吸纳农村劳动力就业169.6万人、同比增长10.4%。

(责编：王仁宏、吕骞)
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